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Убийство "Сармата": обвиняемый объяснил, почему поехал на море

Вторник, 23 июня 2020, 09:53
Убийство Сармата: обвиняемый объяснил, почему поехал на море
Евгений Бродский. Фото hromadske

Обвиняемый в организации убийства ветерана боевых действий на Донбассе Виталия "Сармата" Олешко бизнесмен из Днепра Евгений Бродский заявил, что просил суд отпустить его на море, потому что это "нормальное явление" отдохнуть летом.

Источник: Бродский в комментарии hromadske

Прямая речь: "Я не понимаю, почему это вызвало такой резонанс. Было обращение в суд, для оздоровления и отпуска детей – я имею малолетнего ребенка. Лето. Это нормальное явление. Суд рассмотрел, все законно, и дал на это разрешение".

Детали: Бродский добавил, что считает себя невиновным и будет доказывать это в суде.

Обвиняемый напомнил, что уже более года находится на ночном домашнем аресте, днем ​​работает, а ночью придерживается ограничений и не нарушает решение суда.

Что было раньше: Суд постановлением от 10 июня разрешил Бродскому поехать на оздоровление в Бердянск на 5 дней, изменив при этом ему ночной домашний арест в Днепре на базу отдыха.

Собратья убитого "Сармата", которые голодают уже 14 дней, возмутились таким решением. Они требуют вернуть обратно в СИЗО четырех обвиняемых, которых ранее суд освободил из-под стражи под домашний арест.

Бродский, по данным следствия, является обвиняемым соорганизатором убийства, который финансировал преступление. В частности, в разговорах других фигурантов преступления речь идет о $1000.

Предыстория:

  • 1 августа 2018 полиция сообщила, что задержала пятерых подозреваемых в убийстве.
  • 3 августа 2018 года суд арестовал четырех подозреваемых в убийстве "Сармата".
  • 9 августа 2018 первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин заявил, что убийство "Сармата" было заказным.
  • В июле 2019 обвинительный акт по делу Сармата направили в суд. Среди подозреваемых в организации и совершении убийства семь человек: Михаил Сигида, Евгений Бродский, Виктор Власюк (вероятные организаторы преступления) Артем Матюшин, Владимир Обухов, Николай Ломака, Максим Владимиренков (вероятные исполнители).
  • 29 мая суд освободил из-под стражи четырех обвиняемых в убийстве Виталия Олешко: Михаила Сигиду, Николая Ломаку, Александра Обухова и Максима Владимиренкова.

"Украинская правда" в Threads

Темы: убийствосудкриминал
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