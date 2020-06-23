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Завершено пошуки в зруйнованому будинку на Позняках: 5 загиблих, серед них залізничники

Вівторок, 23 червня 2020, 15:16
ДСНС

На місці вибуху в багатоповерховому будинку в Дарницькому районі Києва завершено пошуково-рятувальні роботи, кількість жертв – п’ятеро людей.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій, "Укрзалізниця"

Дослівно ДСНС: "Cтаном на 14 год. 23 червня пошуково-рятувальні роботи на місці вибуху у житловому будинку по вул. Соломії Крушельницької 1/5 у столиці завершено".

Деталі: Всього рятувальники вилучили з під завалів тіла п’яти загиблих осіб. За оперативною інформацією, під завалами загиблих більше немає.

"Укрзалізниця" повідомляє, що внаслідок трагедії загинуло двоє працівників та двоє членів родин залізничників.

Загалом у зруйнованому під’їзді багатоповерхівки проживали 40 залізничників та членів їх сімей в 11 квартирах. Більшість із них є працівниками локомотивних депо станцій Київ-Пасажирський та Дарниця.

Наразі 11 особам компанія надала для тимчасового проживання кімнати відпочинку в сервісному центрі станції Київ-Пасажирський.

Повідомляється, що надалі родинам залізничників, які постраждали внаслідок вибуху в житловому будинку на Позняках, "Укрзалізниця" надасть тимчасове житло та компенсує витрати на його оренду, а також виплатить фінансову допомогу.

Подальше планування та розбір зруйнованого під'їзду будуть організовані Київською міською державною адміністрацією.

Передісторія:

Українська правда
Теми: вибухУкрзалізниця


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