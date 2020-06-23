Завершено пошуки в зруйнованому будинку на Позняках: 5 загиблих, серед них залізничники
На місці вибуху в багатоповерховому будинку в Дарницькому районі Києва завершено пошуково-рятувальні роботи, кількість жертв – п’ятеро людей.
Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій, "Укрзалізниця"
Дослівно ДСНС: "Cтаном на 14 год. 23 червня пошуково-рятувальні роботи на місці вибуху у житловому будинку по вул. Соломії Крушельницької 1/5 у столиці завершено".
Деталі: Всього рятувальники вилучили з під завалів тіла п’яти загиблих осіб. За оперативною інформацією, під завалами загиблих більше немає.
"Укрзалізниця" повідомляє, що внаслідок трагедії загинуло двоє працівників та двоє членів родин залізничників.
Загалом у зруйнованому під’їзді багатоповерхівки проживали 40 залізничників та членів їх сімей в 11 квартирах. Більшість із них є працівниками локомотивних депо станцій Київ-Пасажирський та Дарниця.
Наразі 11 особам компанія надала для тимчасового проживання кімнати відпочинку в сервісному центрі станції Київ-Пасажирський.
Повідомляється, що надалі родинам залізничників, які постраждали внаслідок вибуху в житловому будинку на Позняках, "Укрзалізниця" надасть тимчасове житло та компенсує витрати на його оренду, а також виплатить фінансову допомогу.
Подальше планування та розбір зруйнованого під'їзду будуть організовані Київською міською державною адміністрацією.
Передісторія:
- 21 червня о 10:00 у Дарницькому районі по вул. Соломії Крушельницької, 1/5, в десятиповерховому житловому будинку стався вибух попередньо газоповітряної суміші без послідуючого горіння.
- Внаслідок вибуху сталося руйнування п’ятого, шостого, сьомого та восьмого поверхів. 16 квартир зруйновані і ще 40 пошкоджені.
- За фактом вибуху у столичній багатоповерхівці ведеться кримінальне провадження.
- Згодом з'явилося відео моменту вибуху. Основною версією трагедії поліція називає саме газову суміш.