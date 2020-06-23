Вибух на Позняках: в сусідньому будинку досі не провели експертизи, мешканці бояться йти додому

Мешканці сусіднього будинку на столичних Позняках поряд із десятиповерхівкою, де імовірний вибух газу зруйнував більше 10 квартир і призвів до загибелі 5 людей, бояться перебувати у будинку і кажуть, що комісія досі не перевірила його на аварійність.

Джерело: повідомлення у Facebook мешканців будинку за адресою П. Григоренка 41

Деталі: Мешканці знімають на відео пошкодження від вибуху у сусідньому будинку і вказують, що київська влада, не надавши результатів експертизи, вже дозволила повертатися у свої квартири.

Мешканці написали заяву до КМДА з вимогою повного обстеження будинку і надання результатів експертизи.

Пряма мова мешканця Андрія Максимова: "На даний момент я проживаю в будинку на проспекті П.Григоренка 41. Це будинок по сусідству з яким вчора стався вибух. Вибух був дуже сильний. В цей час я перебував з дитиною вдома і знаю, що кажу.

Будинок трясло, у сусідів повилітали шибки, кажуть в під'їзді з'явилися тріщини, позлітала плитка, ліфт не працює. Є підозри на те, що можуть бути проблеми з шахтою ліфта.

З будинку на Крушельницької 1/5 завалилася стіна на 7 поверх нашого будинку.

Сьогодні (22 червня – ред.) в будинок дозволили заселятися. Не надавши жодних документів про те, що була проведена експертна оцінка стану будівлі! Шановний мер Віталій Кличко обіцяв, що завтра тобто 22.06.2020 буде експертна оцінка на цьому все закінчилося".

Передісторія: