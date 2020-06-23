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Взрыв на Позняках: В соседнем доме до сих пор не провели экспертизы, жители боятся возвращаться домой

Вторник, 23 июня 2020, 15:48

Жители соседнего дома на столичных Позняках рядом с десятиэтажкой, где вероятно в результате взрыв газа были разрушены более 10 квартир и погибли 5 человек, боятся находиться в своем доме и говорят, что комиссия до сих пор не проверила его на аварийность.

Источник: сообщение в Facebook жильцов дома по адресу П. Григоренко 41

Детали: Жители снимают на видео повреждения от взрыва в соседнем доме и указывают, что киевская власть, не предоставив результатов экспертизы, уже разрешила возвращаться в свои квартиры.

Жители написали заявление в КГГА с требованием полного обследования своего дома и предоставления результатов экспертизы.

Прямая речь жителя Андрея Максимова: "На данный момент я проживаю в доме на проспекте П.Григоренка 41. Это дом по соседству с которым вчера произошел взрыв. Взрыв был очень сильный.

В это время я находился с ребенком дома и знаю, что говорю. Дом трясло, у соседей повылетали стекла, говорят в подъезде появились трещины, послетала плитка, лифт не работает. Есть подозрения на то, что могут быть проблемы с шахтой лифта. С дома на Крушельницкой 1/5 завалилась стена на 7 этаж нашего дома.

Сегодня в дом разрешили заселяться. Не предоставив никаких документов! о том, что была проведена экспертная оценка состояния здания! Уважаемый мер Виталий Кличко обещал, что завтра тоесть 22.06.2020 будет экспертная оценка на этом все закончилось".

Предыстория:

  • 21 июня в 10:00 в Дарницком районе по ул. Соломии Крушельницкой, 1/5, в десятиэтажном жилом доме произошел взрыв предварительно газовоздушной смеси без последующего горения.
  • В результате трагедии погибли 5 человек.
  • В результате взрыва произошло разрушение пятого, шестого, седьмого и восьмого этажей. 16 квартир разрушены и еще 40 повреждены. Основной версией взрыва в многоквартирном доме на Позняках в столице полиция называет именно газовую смесь.
  • Киевские власти заявили, что половину средств на жилье для людей, пострадавших от взрыва в Киеве может предоставить город (речь идет о 30 млн гривен из резервного фонда), а половину - правительство.

Украинская правда
Темы: чрезвычайное происшествиеКиев


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