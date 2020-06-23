Вибух на Позняках: рятувальники знайшли тіло п’ятого загиблого

Вночі 23 червня рятувальники знайшли тіло п'ятого загиблого внаслідок вибуху у будинку на столичних Позняках.

Джерело: ДСНС у facebook

Деталі: П’ятою жертвою вибуху є чоловік 1976 року народження, якого опізнав сусід.

Загиблий був останнім мешканцем будинку, чия доля залишалась невідомою.

"Таким чином, з початку проведення робіт з-під завалів вилучено тіла 5 осіб: двох жінок 1943 р.н. та 1974 р.н., а також трьох чоловіків 1991р.н., 1967 р.н., 1976 р.н.", – зазначили у відомстві.

Що передувало: Ввечері 22 червня рятувальники знайшли четвертого загиблого під завалами внаслідок вибуху у будинку по вулиці С. Крушельницької.

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