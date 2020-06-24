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Газопостачання Чернівців опинилось під загрозою через підтоплення

Середа, 24 червня 2020, 04:35
Фото: facebook Олег Никоноров

Через паводок газопостачання в Чернівцях опинилось під загрозою. Наразі тиск у газопроводі підтримують з резервного напрямку. 

Джерело: виконавчий директор "Регіональної газової компанії" Олег Ніконоров у facebook

Деталі: Перехід, що забезпечує газом обласний центр, відключений. На дюкерних переходах чергують аварійні бригади. Наразі близько 1000 абонентів вже відключені від газопостачання. 

Нагадаємо:

  • На Івано-Франківщині 2 людини загинули і одна вважається безвісти зниклою через непогоду в області.
  • Під час брифінгу очільник облдержадміністрації Івано-Франківщини Віталій Федорів розповів, що внаслідок негоди в області підтоплені кілька сотень господарств, а 24 червня погода знову погіршиться.
  • У Чернівецькій області 24 червня очікують підйом води у річці Прут, внаслідок чого будуть затоплені значні площі сільгоспугідь в декількох районах, автодорога і два ринки в Чернівцях.

Українська правда
Теми: стихійне лихоЧернівецька областьгаз


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