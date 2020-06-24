Газоснабжение Черновцов оказалось под угрозой из-за подтопления
Среда, 24 июня 2020, 04:35
Из-за паводка газоснабжение в Черновцах оказалось под угрозой. Сейчас давление в газопроводе поддерживают из резервного направления.
Источник: исполнительный директор "Региональной газовой компании" Олег Никоноров в facebook
Детали: Переход, который обеспечивает газом областной центр, отключен. На дюкерных переходах дежурят аварийные бригады. В настоящее время около 1000 абонентов уже отключены от газоснабжения.
Напомним:
- В Ивано-Франковской 2 человека погибли и один считается без вести пропавшим из-за непогоды в области.
- Во время брифинга глава облгосадминистрации Ивано-Франковской Виталий Федорив рассказал, что в результате непогоды в области подтоплены несколько сотен хозяйств, а 24 июня погода снова ухудшится.
- В Черновицкой области 24 июня ожидается подъем воды в реке Прут, в результате чего будут затоплены значительные площади сельхозугодий в нескольких районах, автодорога и два рынка в Черновцах.
Украинская правда