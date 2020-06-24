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Газоснабжение Черновцов оказалось под угрозой из-за подтопления

Среда, 24 июня 2020, 04:35
Газоснабжение Черновцов оказалось под угрозой из-за подтопления
Фото: facebook Олег Никоноров

Из-за паводка газоснабжение в Черновцах оказалось под угрозой. Сейчас давление в газопроводе поддерживают из резервного направления.

Источник: исполнительный директор "Региональной газовой компании" Олег Никоноров в facebook

Детали: Переход, который обеспечивает газом областной центр, отключен. На дюкерных переходах дежурят аварийные бригады. В настоящее время около 1000 абонентов уже отключены от газоснабжения. 

Напомним:

  • В Ивано-Франковской 2 человека погибли и один считается без вести пропавшим из-за непогоды в области. 
  • Во время брифинга глава облгосадминистрации Ивано-Франковской Виталий Федорив рассказал, что в результате непогоды в области подтоплены несколько сотен хозяйств, а 24 июня погода снова ухудшится.
  • В Черновицкой области 24 июня ожидается подъем воды в реке Прут, в результате чего будут затоплены значительные площади сельхозугодий в нескольких районах, автодорога и два рынка в Черновцах.

Украинская правда
Темы: стихийное бедствиеЧерновицкая областьгаз
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