Газоснабжение Черновцов оказалось под угрозой из-за подтопления

Из-за паводка газоснабжение в Черновцах оказалось под угрозой. Сейчас давление в газопроводе поддерживают из резервного направления.

Источник: исполнительный директор "Региональной газовой компании" Олег Никоноров в facebook

Детали: Переход, который обеспечивает газом областной центр, отключен. На дюкерных переходах дежурят аварийные бригады. В настоящее время около 1000 абонентов уже отключены от газоснабжения.

Напомним: