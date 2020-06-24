У столиці відкривають ресторани, театри і кінотеатри - Кличко

У столиці дозволили працювати ресторанам, кафе, басейнам, театрам і кінотеатрам. У разі погіршення епідеміологічної ситуації Київ ще повернеться до обмежень.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн пресконференції

Пряма мова: "Як ви знаєте, уряд дозволив і міська влада згідно з цим видала розпорядження про відновлення роботи в столиці: ресторанів (без дитячих кімнат), кафе, басейнів – для індивідуальних тренувань. А також – проведення культурних та мистецьких заходів кількістю до 10 осіб. Можуть працювати і театри та кінотеатри (закриті з 12 березня -ред) – з обмеженою кількістю відвідувачів і дотриманням дистанції між ними".

Деталі: Комісія з надзвичайних ситуацій прописала регламенти та умови, за яких можуть працювати ці заклади. Разом з тим, місто контролюватиме дотримання правил роботи всіма закладами.

Кличко підкреслив: у разі погіршення епідеміологічної ситуації, Київ повернеться до обмежень.

Що передувало: За даними МОЗ, станом на 23 червня до послаблення карантинних заходів готові 10 областей України та Київ.

Нагадаємо: Водночас минулої доби в столиці зафіксували рекорд захворювання на коронавірус.

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