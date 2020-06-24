В столице откроют рестораны, театры и кинотеатры - Кличко

В столице разрешили работать ресторанам, кафе, бассейнам, театрам и кинотеатрам. В случае ухудшения эпидемиологической ситуации Киев еще вернется к ограничениям.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции.

Прямая речь: "Как вы знаете, правительство разрешило и власть согласно этому выдала распоряжение о возобновлении работы в столице: ресторанов (без детских комнат), кафе, бассейнов - для индивидуальных тренировок. А также - проведении культурных и художественных мероприятий численностью до 10 человек. Могут работать и театры и кинотеатры - с ограниченным количеством посетителей и соблюдением дистанции между ними".

Детали: Комиссия по чрезвычайным ситуациям прописала регламенты и условия, при которых могут работать эти заведения. Вместе с тем, город будет контролировать соблюдение правил работы всеми заведениями.

Кличко подчеркнул, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации Киев вернется к ограничениям.

Что предшествовало: По данным Минздрава, по состоянию на 23 июня к ослаблению карантинных мероприятий были готовы 10 областей Украины и Киев.

Напомним: Вместе с тем за прошедшие сутки в столице зафиксировали рекорд заболевания коронавирусом.

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