Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В столице откроют рестораны, театры и кинотеатры - Кличко

Среда, 24 июня 2020, 12:11

В столице разрешили работать ресторанам, кафе, бассейнам, театрам и кинотеатрам. В случае ухудшения эпидемиологической ситуации Киев еще вернется к ограничениям.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции.

Прямая речь: "Как вы знаете, правительство разрешило и власть согласно этому выдала распоряжение о возобновлении работы в столице: ресторанов (без детских комнат), кафе, бассейнов - для индивидуальных тренировок. А также - проведении культурных и художественных мероприятий численностью до 10 человек. Могут работать и театры и кинотеатры - с ограниченным количеством посетителей и соблюдением дистанции между ними".

Детали: Комиссия по чрезвычайным ситуациям прописала регламенты и условия, при которых могут работать эти заведения. Вместе с тем, город будет контролировать соблюдение правил работы всеми заведениями.

Кличко подчеркнул, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации Киев вернется к ограничениям.

Что предшествовало: По данным Минздрава, по состоянию на 23 июня к ослаблению карантинных мероприятий были готовы 10 областей Украины и Киев.

Напомним: Вместе с тем за прошедшие сутки в столице зафиксировали рекорд заболевания коронавирусом.

Читайте также: Украинцы живут так, словно коронавируса не существует. Почему COVID-19 – это все еще страшно

Аптекарша: Я бы ношение масок и перчаток оставила навсегда – люди не болеют

Украинская правда
Темы: карантинКиев


powered by lun.ua
Главное сегодня

В Киеве рекорд больных COVID-19 за сутки

фотоВ Черновцах объявили штормовое предупреждение: готовятся к потопу

Границы ЕС останутся закрытыми для украинцев и после 1 июля

фото, видеоДва заместителя Венедиктовой имеют награды от Януковича, а третий – боролся против Майдана

фотоТанки, "Оcы", "Смерчи", "Буки" и "Грады": Путин проводит военные парады по всей России

Новый антирекорд: в Украине за сутки 940 больных COVID-19. Стало больше пневмоний

Все главные новости...
карантин
Границы ЕС останутся закрытыми для украинцев и после 1 июля
Криклий напомнил, где проверяют маски в транспорте
Премьера Болгарии оштрафуют за вход в церковь без маски
Последние новости
12:21
Потоп на Западной Украине превысил масштабы стихийного бедствия 2008 года – Шмыгаль
12:11
В столице откроют рестораны, театры и кинотеатры - Кличко
12:05
В Киеве рекорд больных COVID-19 за сутки
12:00
Экс-нардеп Белькова возглавила международное направление "Оператора ГТС"
11:42
Расходы на рекламу в интернете могут впервые превысить траты на традиционные СМИ
11:39
"Укрзализныця" наконец пустит поезда на Львов
11:38
Курс валют на 24 июня: межбанк, "черный" и наличный рынки
11:34
фотоВ Черновцах объявили штормовое предупреждение: готовятся к потопу
11:28
В Минске спецназ задержал очередь в магазин национальных сувениров
11:21
Границы ЕС останутся закрытыми для украинцев и после 1 июля
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!