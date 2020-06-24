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У Карпатах через зсуви ґрунту зникло ціле озеро, що було туристичною атракцією

Середа, 24 червня 2020, 13:47
Так озеро виглядало восени 2019 року. Фото 0342.ua

У Верховинському районі Івано-Франківської області через зсуви ґрунту зникло озеро Криве.

Джерело: екоактивістка з Верховини Яніна Лучейко у Facebook

Пряма мова: "У Верховині, присілок Кривець, сталося 3 зсуви. Один зсув повністю перегородив дорогу в присілок. Люди залишилися відрізаними. Зсув пройшов недалеко від житлової хати. Зникло невелике карпатське озеро Криве". 

 
Фото Яніни Лучейко 

Деталі: За словами Лучейко, два зсуви відбулися навколо озера, природню дамбу знесло і все понесло у Чорний Черемош.

Екоактивістка відзначила, що озеро Криве утворилося в 2008 році так само під час повені.  

За даними сайту Івано-Франківська, озеро Криве у Верховині утворилося внаслідок гірського обвалу північно-західної частини гори Магурка та падіння каміння, дерев та ґрунту, що перекрило гірський потік Кривець.

За короткий час вода заповнила долину потоку Кривець і утворила гірське озеро у формі латинської S завдовжки 370 м, завширшки 50 і завглибшки 10 м.

Місцеві жителі вважали Криве туристичною атракцією.

Передісторія:

  • На Івано-Франківщині 2 людини загинули і одна вважається безвісти зниклою через негоду в області.
  • Під час брифінгу очільник облдержадміністрації Івано-Франківщини Віталій Федорів розповів, що внаслідок негоди в області підтоплені кілька сотень господарств, а 24 червня погода знову погіршиться.
  • Станом на 04:00 24 червня на території 15 районів Івано-Франківської області підтоплено 4596 житлових будинків, пошкоджено 427 км автодоріг, зруйновано 90 мостів та 110 км автошляхів. 

Українська правда
Теми: Карпатистихійне лихо


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