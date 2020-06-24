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В Карпатах из-за оползней исчезло целое озеро, бывшее туристической достопримечательностью

Среда, 24 июня 2020, 13:47
Так озеро выглядело осенью 2019 года. Фото 0342.ua

В Верховинском районе Ивано-Франковской области из-за оползней исчезло озеро Кривое.

Источник: эко-активистка из Верховины Янина Лучейко в Facebook

Прямая речь: "В Верховине, поселок Кривец, произошло 3 оползня. Один сдвиг полностью преградил дорогу в поселок. Люди остались отрезанными. Смещение прошел недалеко от жилого дома. Исчезло небольшой карпатский озеро Кривое". 

 
Фото Янины Лучейко 

Детали: По словам Лучейко, два оползня произошли вокруг озера, естественную дамбу снесло и все понесло в Черный Черемош.

Эко-активистка отметила, что озеро Кривое образовалось в 2008 году так же во время наводнения.

По данным сайта Ивано-Франковска, озеро Кривое в Верховине образовалось в результате горного обвала северо-западной части горы Магурка и падения камней, деревьев и почвы, которые перекрыли горный поток Кривец.

За короткое время вода заполнила долину потока Кривец и образовала горное озеро в форме латинской S длиной 370 м, шириной 50 и глубиной 10 м.

Местные жители считали Кривое туристической достопримечательностью.

Предыстория:

  • В Ивано-Франковской области 2 человека погибли и один считается без вести пропавшим из-за непогоды в области. 
  • Во время брифинга глава облгосадминистрации Ивано-Франковской Виталий Федорив рассказал, что в результате непогоды в области подтоплены несколько сотен хозяйств, а 24 июня погода снова ухудшится.
  • По состоянию на 4:00 на территории 15 районов Ивано-Франковской области подтоплено 4596 жилых домов, повреждено 427 км автодорог, разрушено 90 мостов и 110 км автодорог.

Украинская правда
Темы: Карпатыстихийное бедствие


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