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Через потоп Яремче залишилося без водопостачання

Середа, 24 червня 2020, 15:06
Через потоп Яремче залишилося без водопостачання

У місті Яремче Івано-Франківської області обвал дороги зруйнував головний водопровід, у зв’язку із цим місто залишилося без водопостачання.

Джерело: Facebook-сторінка водоканалу м. Яремче

Дослівно: "В зв'язку з обвалом дороги по вулиці Грушевського, зруйновано головний водопровід. Спеціалісти нашого підприємства вже працюють над ліквідацією аварії.

На даний момент в басейнах ВУВКГ м.Яремче є незначна кількість води, яка буде подана на місто до 13.00 годин 24.06.2020 року.

24.06.2020 року після 13.00 подачу на місто буде припинено до остаточної ліквідації аварії".

Деталі: Відзначається, що водопостачання відновлять після ліквідації аварії.

За день до того, у місцевому водоканалі повідомляли, що припинять подачу води на місто 23.06.2020 року з 15.00 годин.

Передісторія:

  • На Івано-Франківщині 2 людини загинули і одна вважається безвісти зниклою через негоду в області.
  • Під час брифінгу очільник облдержадміністрації Івано-Франківщини Віталій Федорів розповів, що внаслідок негоди в області підтоплені кілька сотень господарств, а 24 червня погода знову погіршиться.
  • Станом на 04:00 24 червня на території 15 районів Івано-Франківської області підтоплено 4596 житлових будинків, пошкоджено 427 км автодоріг, зруйновано 90 мостів та 110 км автошляхів.
  • За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, затоплення на заході України у 2020 році перевищує масштаби стихійного лиха 2008 року.

Українська правда

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Теми: погодаІвано-Франківська областьвода
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