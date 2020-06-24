Через потоп Яремче залишилося без водопостачання

У місті Яремче Івано-Франківської області обвал дороги зруйнував головний водопровід, у зв’язку із цим місто залишилося без водопостачання.

Джерело: Facebook-сторінка водоканалу м. Яремче

Дослівно: "В зв'язку з обвалом дороги по вулиці Грушевського, зруйновано головний водопровід. Спеціалісти нашого підприємства вже працюють над ліквідацією аварії.

На даний момент в басейнах ВУВКГ м.Яремче є незначна кількість води, яка буде подана на місто до 13.00 годин 24.06.2020 року.

24.06.2020 року після 13.00 подачу на місто буде припинено до остаточної ліквідації аварії".

Деталі: Відзначається, що водопостачання відновлять після ліквідації аварії.

За день до того, у місцевому водоканалі повідомляли, що припинять подачу води на місто 23.06.2020 року з 15.00 годин.

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