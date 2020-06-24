Из-за потопа Яремче осталось без водоснабжения

В городе Яремче Ивано-Франковской области обвал дороги разрушил главный водопровод, в связи с этим город остался без водоснабжения.

Источник: Facebook-страница водоканала г.Яремче

Дословно: "В связи с обвалом дороги по улице Грушевского, разрушен главный водопровод. Специалисты нашего предприятия уже работают над ликвидацией аварии.

На данный момент в бассейнах ПУВКХ Яремче есть незначительное количество воды, которая будет представлена ​​на город до 13.00 часов 24.06.2020 года.

24.06.2020 года после 13.00 подача на город будет приостановлена ​​до окончательной ликвидации аварии".

Детали: Отмечается, что водоснабжение восстановят после ликвидации аварии.

За день до того, в местном водоканале сообщали, что прекратят подачу воды на город 23.06.2020 года с 15.00 часов.

Напомним: