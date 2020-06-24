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Из-за потопа Яремче осталось без водоснабжения

Среда, 24 июня 2020, 15:06

В городе Яремче Ивано-Франковской области обвал дороги разрушил главный водопровод, в связи с этим город остался без водоснабжения.

Источник: Facebook-страница водоканала г.Яремче

Дословно: "В связи с обвалом дороги по улице Грушевского, разрушен главный водопровод. Специалисты нашего предприятия уже работают над ликвидацией аварии.

На данный момент в бассейнах ПУВКХ Яремче есть незначительное количество воды, которая будет представлена ​​на город до 13.00 часов 24.06.2020 года.

24.06.2020 года после 13.00 подача на город будет приостановлена ​​до окончательной ликвидации аварии".

Детали: Отмечается, что водоснабжение восстановят после ликвидации аварии.

За день до того, в местном водоканале сообщали, что прекратят подачу воды на город 23.06.2020 года с 15.00 часов.

Напомним: 

  • В Ивано-Франковской области 2 человека погибли и один считается без вести пропавшим из-за непогоды в области. 
  • Во время брифинга глава облгосадминистрации Ивано-Франковской Виталий Федорив рассказал, что в результате непогоды в области подтоплены несколько сотен хозяйств, а 24 июня погода снова ухудшится.
  • По состоянию на 4:00 на территории 15 районов Ивано-Франковской области подтоплено 4596 жилых домов, повреждено 427 км автодорог, разрушено 90 мостов и 110 км автодорог.
  • По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, потоп на западе Украины в 2020 году превышает масштабы стихийного бедствия 2008 года.

Украинская правда
Темы: погодаИвано-Франковская областьвода


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