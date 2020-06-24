Из-за потопа Яремче осталось без водоснабжения
В городе Яремче Ивано-Франковской области обвал дороги разрушил главный водопровод, в связи с этим город остался без водоснабжения.
Источник: Facebook-страница водоканала г.Яремче
Дословно: "В связи с обвалом дороги по улице Грушевского, разрушен главный водопровод. Специалисты нашего предприятия уже работают над ликвидацией аварии.
На данный момент в бассейнах ПУВКХ Яремче есть незначительное количество воды, которая будет представлена на город до 13.00 часов 24.06.2020 года.
24.06.2020 года после 13.00 подача на город будет приостановлена до окончательной ликвидации аварии".
Детали: Отмечается, что водоснабжение восстановят после ликвидации аварии.
За день до того, в местном водоканале сообщали, что прекратят подачу воды на город 23.06.2020 года с 15.00 часов.
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