Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Из-за потопа Яремче осталось без водоснабжения

Среда, 24 июня 2020, 15:06
Из-за потопа Яремче осталось без водоснабжения

В городе Яремче Ивано-Франковской области обвал дороги разрушил главный водопровод, в связи с этим город остался без водоснабжения.

Источник: Facebook-страница водоканала г.Яремче

Дословно: "В связи с обвалом дороги по улице Грушевского, разрушен главный водопровод. Специалисты нашего предприятия уже работают над ликвидацией аварии.

На данный момент в бассейнах ПУВКХ Яремче есть незначительное количество воды, которая будет представлена ​​на город до 13.00 часов 24.06.2020 года.

24.06.2020 года после 13.00 подача на город будет приостановлена ​​до окончательной ликвидации аварии".

Детали: Отмечается, что водоснабжение восстановят после ликвидации аварии.

За день до того, в местном водоканале сообщали, что прекратят подачу воды на город 23.06.2020 года с 15.00 часов.

Напомним: 

  • В Ивано-Франковской области 2 человека погибли и один считается без вести пропавшим из-за непогоды в области. 
  • Во время брифинга глава облгосадминистрации Ивано-Франковской Виталий Федорив рассказал, что в результате непогоды в области подтоплены несколько сотен хозяйств, а 24 июня погода снова ухудшится.
  • По состоянию на 4:00 на территории 15 районов Ивано-Франковской области подтоплено 4596 жилых домов, повреждено 427 км автодорог, разрушено 90 мостов и 110 км автодорог.
  • По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, потоп на западе Украины в 2020 году превышает масштабы стихийного бедствия 2008 года.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: погодаИвано-Франковская областьвода
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Все новости...
погода
Во Франковске из-за непогоды упала часть пешеходного моста
Залповый ливень в Киеве: есть подтопления в двух районах
На Прикарпатье после дождя затопило сотни домов
Последние новости
15:51
Британия направит патрульный корабль в Гайану, на территорию которой посягает Венесуэла
15:48
В Украину вернули еще троих детей из оккупации
15:35
Страны Северной Европы могут свернуть усиленное патрулирование Балтийского моря в конце года
15:26
В Германии самым популярным политиком 2023 года стал министр обороны
15:18
Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны
14:52
Путин разрешил покупку Росбанком доли французского бизнеса в российских компаниях
14:37
Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей
14:34
Голубцы признали нематериальным культурным наследием Украины от Одесской области
14:23
OpenAI ведет переговоры о привлечении новых инвестиций на $100 миллиардов - ЗМІ
14:09
Министр обороны Британии: Нельзя дать Украине проиграть, надо увеличивать расходы на оборону
Все новости...
Реклама: