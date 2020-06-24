У Зеленського повідомили про результати його тестів на коронавірус
Середа, 24 червня 2020, 16:49
Тести президента Володимира Зеленського на коронавірус виявилися негативними.
Джерело: "Радіо Свобода" з посиланням на Офіс президента
Деталі: 26 червня Зеленський збирається вийти з режиму самоізоляції.
Передісторія:
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12 червня у дружини Зеленської Олени лабораторно підтвердили коронавірус.
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В Офісі президента заявили, що сам Зеленський переходить на особливий режим роботи.
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В інтерв’ю "Українській правді" Зеленський розповів, що хотів заразитись коронавірусом, щоб на власному прикладі продемонструвати людям, "що це страшно". Проте від цієї ідеї відмовились.