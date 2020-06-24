У Зеленського повідомили про результати його тестів на коронавірус

В Офісі президента заявили, що сам Зеленський переходить на особливий режим роботи.

В інтерв’ю "Українській правді" Зеленський розповів, що хотів заразитись коронавірусом, щоб на власному прикладі продемонструвати людям, "що це страшно". Проте від цієї ідеї відмовились.