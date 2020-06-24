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У Зеленського повідомили про результати його тестів на коронавірус

Середа, 24 червня 2020, 16:49
Фото ОПУ

Тести президента Володимира Зеленського на коронавірус виявилися негативними.

Джерело: "Радіо Свобода" з посиланням на Офіс президента

Деталі: 26 червня Зеленський збирається вийти з режиму самоізоляції.

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Теми: Зеленськийкоронавірус


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