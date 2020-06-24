Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

У Зеленского сообщили о результатах его тестов на коронавирус

Среда, 24 июня 2020, 16:49
Фото ОПУ

Тесты президента Владимира Зеленского на коронавирус оказались отрицательными.

Источник: "Радио Свобода" со ссылкой на Офис президента

Детали: 26 июня Зеленский собирается выйти из режима самоизоляции.

Предыстория:

Темы: Зеленскийкоронавирус


powered by lun.ua
Главное сегодня

Новости 26 июня: рейтинг Зеленского, строгий карантин

Швейцарский суд приговорил экс-депутата Мартыненко до 28 месяцев заключения за отмывание средств – "Схемы"

Херсонские СМИ устроили флешмоб за-за того, что их не пустили к Зеленскому

Порошенко спрятал свои картины "за решеткой" в музее, куда снова приходило ГБР

фотоПервый после карантина чартер с туристами вылетел из Киева

Лукашенко собирается изменить конституцию Беларуси

Все новости...
Зеленский
Банковая нашла "смотрящего", который следит за Разумковым – источники
Елена Кравец прокомментировала слухи о баллотировании в мэры Киева
Мономеншість. Як і чому розвалюється фракція Зеленського
Последние новости
23:24
Венгрия предлагает отправить в Украину инженерный батальон из-за паводков
22:55
документНичто не мешает Шарию передвигаться по территории Украины – ОГП
22:44
Новости экономики: дело Бахматюка, концессия, риелторы
22:33
В Киевской области ввели новые ограничения из-за вспышки COVID-19
22:07
В психоневрологическом интернате в Хмельницкой области COVID-19 заразились 90 человек
21:52
Более миллиарда гривен убытков вызвали наводнения на Буковине – ОГА
21:25
Новости 26 июня: рейтинг Зеленского, строгий карантин
21:09
За 5 месяцев 2020 УЗ увеличила на 6% объемы перевозок стройматериалов
20:52
Швейцарский суд приговорил экс-депутата Мартыненко до 28 месяцев заключения за отмывание средств – "Схемы"
20:24
"Укрпочта" возобновила доставку почты в западные области
Все новости...