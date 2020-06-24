У Зеленского сообщили о результатах его тестов на коронавирус
Среда, 24 июня 2020, 16:49
Тесты президента Владимира Зеленского на коронавирус оказались отрицательными.
Источник: "Радио Свобода" со ссылкой на Офис президента
Детали: 26 июня Зеленский собирается выйти из режима самоизоляции.
Предыстория:
- 12 июня у жены Зеленского Елены лабораторно подтвердили коронавирус.
- В Офисе президента заявили, что сам Зеленский переходит на особый режим работы.
- В интервью "Украинской правде" Зеленский рассказал, что хотел заразиться коронавирусом, чтобы на собственном примере продемонстрировать людям, "что это не страшно". Однако от этой идеи отказались.