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У Зеленского сообщили о результатах его тестов на коронавирус

Среда, 24 июня 2020, 16:49
У Зеленского сообщили о результатах его тестов на коронавирус
Фото ОПУ

Тесты президента Владимира Зеленского на коронавирус оказались отрицательными.

Источник: "Радио Свобода" со ссылкой на Офис президента

Детали: 26 июня Зеленский собирается выйти из режима самоизоляции.

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Темы: Зеленскийкоронавирус
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