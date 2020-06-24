За дві доби випала 2,5-місячна норма опадів на Прикарпатті – синоптики

В Івано-Франківській області за дві доби випало 200-235 міліметрів опадів, це до 2-2,5 місячних норм.

Джерело: заступниця начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня, яку цитує "Радіо Свобода"

Пряма мова Голені: "Це досить великі, екстремальні опади, які випадали в Івано-Франківській області за дві доби – це 200-235 міліметрів опадів, це до 2-2,5 місячних норм практично за весь цей дощовий період. За дві доби це досить велика кількість опадів.

Не можна сказати, що це аномалія така для цього регіону, там і до цього були такі опади, але в останній час, останні 20 років таких опадів не спостерігалося".

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