За двое суток выпала 2,5-месячная норма осадков на Прикарпатье – синоптики

В Ивано-Франковской области за двое суток выпало 200-235 миллиметров осадков, это примерно 2-2,5 месячных норм.

Источник: заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня, которую цитирует "Радио Свобода"

Прямая речь Голени: "Это достаточно большие, экстремальные осадки, выпавшие в Ивано-Франковской области за двое суток – это 200-235 миллиметров осадков, это в 2-2,5 месячных норм практически за весь этот дождливый период. За двое суток – это довольно большое количество осадков.

Нельзя сказать, что это аномалия такая для этого региона, там и до этого были такие осадки, но в последнее время, последние 20 лет таких осадков не наблюдалось".

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