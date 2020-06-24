За двое суток выпала 2,5-месячная норма осадков на Прикарпатье – синоптики
Среда, 24 июня 2020, 22:17
В Ивано-Франковской области за двое суток выпало 200-235 миллиметров осадков, это примерно 2-2,5 месячных норм.
Источник: заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня, которую цитирует "Радио Свобода"
Прямая речь Голени: "Это достаточно большие, экстремальные осадки, выпавшие в Ивано-Франковской области за двое суток – это 200-235 миллиметров осадков, это в 2-2,5 месячных норм практически за весь этот дождливый период. За двое суток – это довольно большое количество осадков.
Нельзя сказать, что это аномалия такая для этого региона, там и до этого были такие осадки, но в последнее время, последние 20 лет таких осадков не наблюдалось".
Предыстория:
- В Ивано-Франковской области 2 человека погибли и один считается без вести пропавшим из-за непогоды в области.
- В результате непогоды в области подтоплены несколько сотен хозяйств.
- Президент Владимир Зеленский обещает помочь людям, пострадавшим от наводнений в западных регионах Украины.