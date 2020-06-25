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Зеленський вручив перші 12 квартир постраждалим від вибуху на Позняках

Четвер, 25 червня 2020, 18:05

Президент Володимир Зеленський вручив сертифікати на перші 12 квартир постраждалим від вибуху, що стався 21 червня на слоличних Позняках.

Джерело: трансляція Офісу президента

Деталі: Зеленський висловив співчуття родинам 5 загиблих і передав ключі від 12 квартир, куди зможуть заселитися постраждалі. Він пообіцяв, що загалом буде роздано 40 нових квартир. На врученні також був мер Києва Віталій Кличко, який сказав, що місцева влада в разі потреби проведе ремонти у нових квартирах.

Пряма мова Зеленського: "Чим можемо ми допомагаємо. Всі 40 квартир ми видамо упродовж найближчих днів. Зараз перших 12 квартир ми хочемо вам віддати. Перш за все сім’ям з дітьми. І окремо віддали квартири Анастасії, яка втратила всю сім’ю і Анатолію, який втратив батька".

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Передісторія:

  • 21 червня о 10:00 у Дарницькому районі по вул. Соломії Крушельницької, 1/5, в десятиповерховому житловому будинку стався вибух попередньо газоповітряної суміші без послідуючого горіння.
  • Внаслідок трагедії загинули 5 людей. 
  • Внаслідок вибуху сталося руйнування п’ятого, шостого, сьомого та восьмого поверхів. 16 квартир зруйновані і ще 40 пошкоджені. Основною версією вибуху в багатоквартирному будинку на Позняках у столиці поліція називає саме газову суміш.
  • Київська влада заявила, що половину коштів на житло для людей, що постраждали від вибуху будинку у Києві може надати місто (мова йде про 30 мільйонів гривень з резервного фонду), а половину – уряд.

Українська правда
Теми: Зеленськийнадзвичайна подія


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