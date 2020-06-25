Зеленський вручив перші 12 квартир постраждалим від вибуху на Позняках

Президент Володимир Зеленський вручив сертифікати на перші 12 квартир постраждалим від вибуху, що стався 21 червня на слоличних Позняках.

Джерело: трансляція Офісу президента

Деталі: Зеленський висловив співчуття родинам 5 загиблих і передав ключі від 12 квартир, куди зможуть заселитися постраждалі. Він пообіцяв, що загалом буде роздано 40 нових квартир. На врученні також був мер Києва Віталій Кличко, який сказав, що місцева влада в разі потреби проведе ремонти у нових квартирах.

Пряма мова Зеленського: "Чим можемо ми допомагаємо. Всі 40 квартир ми видамо упродовж найближчих днів. Зараз перших 12 квартир ми хочемо вам віддати. Перш за все сім’ям з дітьми. І окремо віддали квартири Анастасії, яка втратила всю сім’ю і Анатолію, який втратив батька".

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