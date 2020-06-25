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Зеленский вручил первые 12 квартир пострадавшим от взрыва на Позняках

Четверг, 25 июня 2020, 18:05

Президент Владимир Зеленский вручил сертификаты на первые 12 квартир пострадавшим от взрыва, произошедшего 21 июня на слоличних Позняках.

Источник: трансляция Офиса президента

Детали: Зеленский выразил соболезнования семьям 5 погибших и передал ключи от 12 квартир, куда смогут заселиться пострадавшие. Он пообещал, что в целом будет роздано 40 новых квартир. На вручении также присутствовал мэр Киева Виталий Кличко, который сказал, что местные власти в случае необходимости проведут ремонт в новых квартирах.

Прямая речь Зеленского: "Чем можем мы помогаем. Все 40 квартир мы выдадим в течение ближайших дней. Сейчас первые 12 квартир мы хотим вам отдать. Прежде всего, семьям с детьми. И отдельно отдали квартиры Анастасии, которая потеряла всю семью и Анатолию, который потерял отца".

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Предыстория:

  • 21 июня в 10:00 в Дарницком районе по ул. Соломии Крушельницкой, 1/5, в десятиэтажном жилом доме произошел взрывпредварительно газовоздушной смеси без последующего горения.
  • В результате трагедии погибли 5 человек.
  • В результате взрыва произошло разрушение пятого, шестого, седьмого и восьмого этажей. 16 квартир разрушены и еще 40 повреждены. Основной версией взрыва в многоквартирном доме на Позняках в столице полиция называет именно газовую смесь.
  • Киевские власти заявили, что половинусредств на жилье для людей, пострадавших от взрыва в Киеве может предоставить город (речь идет о 30 млн гривен из резервного фонда), а половину - правительство.

Украинская правда
Темы: Зеленскийчрезвычайное происшествие


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