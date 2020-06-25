Зеленский вручил первые 12 квартир пострадавшим от взрыва на Позняках

Президент Владимир Зеленский вручил сертификаты на первые 12 квартир пострадавшим от взрыва, произошедшего 21 июня на слоличних Позняках.

Источник: трансляция Офиса президента

Детали: Зеленский выразил соболезнования семьям 5 погибших и передал ключи от 12 квартир, куда смогут заселиться пострадавшие. Он пообещал, что в целом будет роздано 40 новых квартир. На вручении также присутствовал мэр Киева Виталий Кличко, который сказал, что местные власти в случае необходимости проведут ремонт в новых квартирах.

Прямая речь Зеленского: "Чем можем мы помогаем. Все 40 квартир мы выдадим в течение ближайших дней. Сейчас первые 12 квартир мы хотим вам отдать. Прежде всего, семьям с детьми. И отдельно отдали квартиры Анастасии, которая потеряла всю семью и Анатолию, который потерял отца".

Читайте также: "Из квартиры осталась я. И спасли попугая". Как разминулись со смертью жители панельки на Позняках

Предыстория: