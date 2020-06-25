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"Нормальне життя" на Прикарпатті відновиться у найближчі дні – Зеленський

Четвер, 25 червня 2020, 23:01

Президент Володимир Зеленський вважає, що декілька днів вистачить для того, щоб відновити життя після стихійного лиха в Івано-Франківській області

Джерело: Зеленський, який наразі перебуває з робочою поїздкою на Прикарпатті, в ефірі "Право на владу"

Пряма мова Зеленського: "Дійсно вражає масштаб цієї трагедії. Ми це бачили і з висоти гвинтокрила, і тут бачимо, спілкуючись з людьми. Бачимо, що затоплений регіон, зруйновані більше 8 тисяч будівель людей, затоплено біля 10 тисяч га с/г землі…

Я думаю, що повністю нормальне життя в найближчі дні буде відновлене. Уряд виділив десь близько 750 млн грн для відновлення усього, що я сказав".

Деталі: Президент розповів, що наразі відновили усі дороги державного значення. Поруч з ним працюють рятувальники, працівники нацгвардії, нацполіції, Укравтодору.

Передісторія:

  • На території 15 районів Івано-Франківської області підтоплено 4596 житлових будинків, пошкоджено 427 км автодоріг, зруйновано 90 мостів та 110 км автошляхів.
  • За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, затоплення на заході України у 2020 році перевищує масштаби стихійного лиха 2008 року.
  • Причиною повеней на Західній Україні поряд з вирубкою лісів стали сильні затяжні дощі і паводки.
  • 25 червня Кабмін виділив понад 700 млн гривень для подолання наслідків стихії.
  • Ввечері 25 червня Зеленський прибув з робочою поїздкою до Івано-Франківської області. 

Українська правда
Теми: ЗеленськийІвано-Франківська область


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