"Нормальне життя" на Прикарпатті відновиться у найближчі дні – Зеленський
Президент Володимир Зеленський вважає, що декілька днів вистачить для того, щоб відновити життя після стихійного лиха в Івано-Франківській області
Джерело: Зеленський, який наразі перебуває з робочою поїздкою на Прикарпатті, в ефірі "Право на владу"
Пряма мова Зеленського: "Дійсно вражає масштаб цієї трагедії. Ми це бачили і з висоти гвинтокрила, і тут бачимо, спілкуючись з людьми. Бачимо, що затоплений регіон, зруйновані більше 8 тисяч будівель людей, затоплено біля 10 тисяч га с/г землі…
Я думаю, що повністю нормальне життя в найближчі дні буде відновлене. Уряд виділив десь близько 750 млн грн для відновлення усього, що я сказав".
Деталі: Президент розповів, що наразі відновили усі дороги державного значення. Поруч з ним працюють рятувальники, працівники нацгвардії, нацполіції, Укравтодору.
Передісторія:
- На території 15 районів Івано-Франківської області підтоплено 4596 житлових будинків, пошкоджено 427 км автодоріг, зруйновано 90 мостів та 110 км автошляхів.
- За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, затоплення на заході України у 2020 році перевищує масштаби стихійного лиха 2008 року.
- Причиною повеней на Західній Україні поряд з вирубкою лісів стали сильні затяжні дощі і паводки.
- 25 червня Кабмін виділив понад 700 млн гривень для подолання наслідків стихії.
- Ввечері 25 червня Зеленський прибув з робочою поїздкою до Івано-Франківської області.