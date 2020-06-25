"Нормальная жизнь" на Прикарпатье возобновится в ближайшие дни – Зеленский

Президент Владимир Зеленский считает, что несколько дней хватит для того, чтобы восстановить жизнь после стихийного бедствия в Ивано-Франковской области

Источник: Зеленский, который сейчас находится с рабочей поездкой на Прикарпатье, в эфире "Право на власть"

Прямая речь Зеленского: "Действительно поражает масштаб этой трагедии. Мы это видели и с высоты вертолета, и здесь мы видим, общаясь с людьми. Видим, что затоплен регион, разрушены более 8000 зданий людей, затоплено около 10 тысяч га с/х земли...

Я думаю, что полностью нормальная жизнь в ближайшие дни будет восстановлена. Правительство выделило где-то около 750 млн грн для восстановления всего, что я сказал".

Детали: Президент рассказал, что уже восстановили все дороги государственного значения. Рядом с ним работают спасатели, работники Нацгвардии, нацполиции, Укравтодора.

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