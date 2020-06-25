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"Нормальная жизнь" на Прикарпатье возобновится в ближайшие дни – Зеленский

Четверг, 25 июня 2020, 23:01
Нормальная жизнь на Прикарпатье возобновится в ближайшие дни – Зеленский

Президент Владимир Зеленский считает, что несколько дней хватит для того, чтобы восстановить жизнь после стихийного бедствия в Ивано-Франковской области

Источник: Зеленский, который сейчас находится с рабочей поездкой на Прикарпатье, в эфире "Право на власть"

Прямая речь Зеленского: "Действительно поражает масштаб этой трагедии. Мы это видели и с высоты вертолета, и здесь мы видим, общаясь с людьми. Видим, что затоплен регион, разрушены более 8000 зданий людей, затоплено около 10 тысяч га с/х земли...

Я думаю, что полностью нормальная жизнь в ближайшие дни будет восстановлена. Правительство выделило где-то около 750 млн грн для восстановления всего, что я сказал".

Детали: Президент рассказал, что уже восстановили все дороги государственного значения. Рядом с ним работают спасатели, работники Нацгвардии, нацполиции, Укравтодора.

Предыстория:

  • На территории 15 районов Ивано-Франковской области подтоплено 4596 жилых домов, повреждено 427 км автодорог, разрушено 90 мостов и 110 км автодорог.
  • По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, потоп на западе Украины в 2020 году превышает масштабы стихийного бедствия 2008 года.
  • Причиной наводнений на Западной Украине наряду с вырубкой лесов стали сильные затяжные дожди и паводки.
  • 25 июня Кабмин выделил более 700 млн гривен для преодоления последствий стихии.
  • 25 июня вечером Зеленский прибыл с рабочей поездкой в ​​Ивано-Франковскую область.

Украинская правда
Темы: ЗеленскийИвано-Франковская область
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