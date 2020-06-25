Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Україна в ТКГ показала календар місцевих виборів, які можуть відбутися в ОРДЛО за низки умов

Четвер, 25 червня 2020, 23:31

Українська делегація на засіданні Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі в рамках робочої групи з політичних питань надала сторонам календарний план підготовки та проведення місцевих виборів у встановлений законодавством термін.

Джерело: пресслужба Офісу президента

Деталі: Українська делегація надала сторонам календарний план підготовки та проведення місцевих виборів у встановлений законодавством термін.

Разом із тим українська делегація нагадала, що проведення виборів в ОРДЛО можливе виключно після всеосяжної деескалації, виведення іноземних військових підрозділів та техніки, роззброєння незаконних збройних формувань і відновлення контролю з боку уряду України над державним кордоном у зоні конфлікту.

У межах гуманітарної групи обговорювалися питання узгодження списків для взаємного звільнення утримуваних осіб. Українська сторона продовжує наполягати на звільненні за принципом "всіх на всіх".

Що було раніше: У травні в ОП пояснили, в якому випадку відбудуться вибори в ОРДЛО.

Українська правда
Теми: ТКГУкраїнаОРДЛОвибори


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Новини 26 червня: рейтинг Зеленського, суворий карантин

Суд в Швейцарії засудив ексдепутата Мартиненка до 28 місяців ув’язнення за відмивання коштів – "Схеми"

Херсонські ЗМІ влаштували флешмоб через те, що їх не пустили до Зеленського

фотоПорошенко заховав свої картини "за гратами" в музеї, куди знову приходило ДБР

фото Перший після карантину чартер з туристами вилетів із Києва

Лукашенко збирається змінити конституцію Білорусі

Усі новини...
ТКГ
Зеленський хоче, щоб "нормандська четвірка" зустрілася попри пандемію
Росія звинуватила Україну в виході з "Мінського процесу" і саботажі обміну
Представники ОРДЛО братимуть участь у засіданнях ТКГ постійно – ОП
Останні новини
23:24
Угорщина пропонує відправити в Україну інженерний батальйон через паводки
22:55
документНіщо не заважає Шарію пересуватися територією України – ОГП
22:44
Новини економіки: справа Бахматюка, концесія, рієлтори
22:33
В Київській області ввели нові обмеження через спалах COVID-19
22:07
У психоневрологічному інтернаті на Хмельниччині COVID-19 заразилися 90 людей
21:52
Понад мільярд гривень збитків спричинили затоплення на Буковині – ОДА
21:25
Новини 26 червня: рейтинг Зеленського, суворий карантин
21:09
За 5 місяців 2020 року УЗ збільшила на 6% обсяги перевезень будматеріалів
20:52
Суд в Швейцарії засудив ексдепутата Мартиненка до 28 місяців ув’язнення за відмивання коштів – "Схеми"
20:24
"Укрпошта" відновила доставку пошти у західні області
Усі новини...