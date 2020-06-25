Україна в ТКГ показала календар місцевих виборів, які можуть відбутися в ОРДЛО за низки умов

Українська делегація на засіданні Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі в рамках робочої групи з політичних питань надала сторонам календарний план підготовки та проведення місцевих виборів у встановлений законодавством термін.

Джерело: пресслужба Офісу президента

Деталі: Українська делегація надала сторонам календарний план підготовки та проведення місцевих виборів у встановлений законодавством термін.

Разом із тим українська делегація нагадала, що проведення виборів в ОРДЛО можливе виключно після всеосяжної деескалації, виведення іноземних військових підрозділів та техніки, роззброєння незаконних збройних формувань і відновлення контролю з боку уряду України над державним кордоном у зоні конфлікту.

У межах гуманітарної групи обговорювалися питання узгодження списків для взаємного звільнення утримуваних осіб. Українська сторона продовжує наполягати на звільненні за принципом "всіх на всіх".

Що було раніше: У травні в ОП пояснили, в якому випадку відбудуться вибори в ОРДЛО.