Украина в ТКГ показала календарь местных выборов, которые могут произойти в ОРДЛО при ряде условий

Украинская делегация на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в рамках рабочей группы по политическим вопросам предоставила сторонам календарный план подготовки и проведения местных выборов в установленный законодательством срок.

Источник: пресс-служба Офиса президента

Детали: Украинская делегация предоставила сторонам календарный план подготовки и проведения местных выборов в установленный законодательством срок.

Вместе с тем украинская делегация напомнила, что проведение выборов в ОРДЛО возможно исключительно после всеобъемлющей деэскалации, вывода иностранных военных подразделений и техники, разоружения незаконных вооруженных формирований и восстановления контроля со стороны правительства Украины над государственной границей в зоне конфликта.

В рамках гуманитарной группы обсуждались вопросы согласования списков для взаимного освобождения удерживаемых лиц. Украинская сторона продолжает настаивать на увольнении по принципу "всех на всех".

Что было раньше: В мае в ОП объяснили, в каком случае состоятся выборы в ОРДЛО.