Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Украина в ТКГ показала календарь местных выборов, которые могут произойти в ОРДЛО при ряде условий

Четверг, 25 июня 2020, 23:31

Украинская делегация на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в рамках рабочей группы по политическим вопросам предоставила сторонам календарный план подготовки и проведения местных выборов в установленный законодательством срок.

Источник: пресс-служба Офиса президента

Детали: Украинская делегация предоставила сторонам календарный план подготовки и проведения местных выборов в установленный законодательством срок.

Вместе с тем украинская делегация напомнила, что проведение выборов в ОРДЛО возможно исключительно после всеобъемлющей деэскалации, вывода иностранных военных подразделений и техники, разоружения незаконных вооруженных формирований и восстановления контроля со стороны правительства Украины над государственной границей в зоне конфликта.

В рамках гуманитарной группы обсуждались вопросы согласования списков для взаимного освобождения удерживаемых лиц. Украинская сторона продолжает настаивать на увольнении по принципу "всех на всех".

Что было раньше: В мае в ОП объяснили, в каком случае состоятся выборы в ОРДЛО.

Украинская правда
Темы: ТКГУкраинаОРДЛОвиборы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Все новости...
ТКГ
В России отреагировали на роспуск Зеленским ТКГ: "Поставил крест" на переговорах
Россия снова проигнорировала встречу ТКГ на фоне обострения на Донбассе
Россия сорвала экстренное заседание ТКГ. Украина хочет предотвратить провокации
Последние новости
16:18
Из-за обстрелов была остановлена работа блока ТЭС в Донецкой области
16:15
Министр обороны Финляндии: В Украине идет война за будущее Европы
15:51
Британия направит патрульный корабль в Гайану, на территорию которой посягает Венесуэла
15:48
В Украину вернули еще троих детей из оккупации
15:35
Страны Северной Европы могут свернуть усиленное патрулирование Балтийского моря в конце года
15:26
В Германии самым популярным политиком 2023 года стал министр обороны
15:18
Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны
14:52
Путин разрешил покупку Росбанком доли французского бизнеса в российских компаниях
14:37
Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей
14:34
Голубцы признали нематериальным культурным наследием Украины от Одесской области
Все новости...
Реклама: