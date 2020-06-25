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Украина в ТКГ показала календарь местных выборов, которые могут произойти в ОРДЛО при ряде условий

Четверг, 25 июня 2020, 23:31

Украинская делегация на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в рамках рабочей группы по политическим вопросам предоставила сторонам календарный план подготовки и проведения местных выборов в установленный законодательством срок.

Источник: пресс-служба Офиса президента

Детали: Украинская делегация предоставила сторонам календарный план подготовки и проведения местных выборов в установленный законодательством срок.

Вместе с тем украинская делегация напомнила, что проведение выборов в ОРДЛО возможно исключительно после всеобъемлющей деэскалации, вывода иностранных военных подразделений и техники, разоружения незаконных вооруженных формирований и восстановления контроля со стороны правительства Украины над государственной границей в зоне конфликта.

В рамках гуманитарной группы обсуждались вопросы согласования списков для взаимного освобождения удерживаемых лиц. Украинская сторона продолжает настаивать на увольнении по принципу "всех на всех".

Что было раньше: В мае в ОП объяснили, в каком случае состоятся выборы в ОРДЛО.

Украинская правда
Темы: ТКГУкраинаОРДЛОвиборы


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