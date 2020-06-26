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Вибух у висотці на Позняках: слідство виокремило основну версію

П'ятниця, 26 червня 2020, 11:08

Вибух у будинку на київських Позняках міг статися через недотримання технологій повірки лічильників – така основна версія слідства.

Джерело: заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в ефірі "Право на владу", сайт МВС

Пряма мова: "Основна версія, за якою працює прокуратура разом з поліцією, – це перевірка дотримання технологій повірки лічильників співробітниками компанії "Київміськгаз". Дійсно, до цього страшного вибуху, який привів до 5 жертв, були повірки лічильників. Лічильники знімалися, замінялися на спеціальні трубочки, і були повідомлення свідків, що був запах газу".

Деталі: Геращенко зазначив, що поки в цій справі немає пред'явлених підозр жодній людині.

За його словами, якщо буде достатньо підстав вважати, що вибух викликали непрофесійні дії співробітників "Київміськгаза", то можуть бути позови до суду і компенсації всіх витрат, які понесли жителі цього будинку і держава.

Цьому передувало: За фактом вибуху на Позняках в Києві пройшли обшуки в газорозподільної компанії, яка обслуговувала багатоповерхівку.

Передісторія:

  • 21 червня, у недільний ранок, у столиці по вулиці Соломії Крушельницької 1/5 (Позняки) стався вибух у багатоповерховому житловому будинку. Внаслідок обвалу частини дому загинули 5 осіб, пошуково-рятувальні роботи завершили 23 червня.
  • Фахівці припускали, що будинок на Крушельницької доведеться демонтувати, поки його укріплюють. Мешканцям зруйнованих квартир запропонували тимчасове місце проживання.
  • Прокуратура порушила справу за ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки при поводженні з газом, що призвело до тяжких наслідків, загибелі та травмування людей).

Знати більше: "З квартири залишилася я. І врятували папугу". Як розминулися зі смертю жителі панельки на Позняках

Теми: Київгазнадзвичайна подія


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