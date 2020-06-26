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Жертва поліцейських: Лікарі не хотіли дивитися мене ні в Кагарлику, ні в Обухові

П'ятниця, 26 червня 2020, 12:49

Жительку Кагарлика Нелю Погребицьку після побиття й зґвалтування поліцейськими Миколою Кузівим та Сергієм Сулимою не хотіли оглядати місцеві лікарі: нібито через страх розправи.

Джерело: інтерв’ю Нелі Погребицької "Українській правді"  

Пряма мова: "Лікарі не хотіли дивитись в Кагарлику мене. І в Обухові не хотіли. Кажу, в мене тут живіт ріже, болить, то вони тільки так, потрогали і все. Сказали, що не хочуть мати проблем із поліцією… Не дивились мене".

Деталі: На детальному огляді в лікарів Погребицька за місяць так і не побувала через відсутність документів: "Я не ходила ще, так і не ходила, тут не хочуть робити, бо немає ні документів, нічого". 

У поліцейський відділок вона ходила для надання свідчень у справі про пограбування магазину. Нібито в ньому підозрювали чоловіка, з яким Погребицька бачилася саме того вечора у спільного знайомого – її сусіда.

Однак замість допиту дівчину били, вдягали протигаз, розбили носа. Бив її Микола Кузів, він же погрожував їй за розголос. Домагався і зґвалтував Погребицьку Сергій Сулима, який під ранок відпустив її з відділка.

Після побиття куртку дівчини Микола Кузів викинув у вікно. Телефон він Погребицькій віддав, а паспорт та ідентифікаційний номер поліцейські так і не віддали.

Тому дівчина не йде до лікарів, хоча хоче зробити МРТ. Паспорт їй зараз відновлюють.

Наряд поліції викликали у її справі з Обухова, куди дівчина поїхала після подій.

Передісторія:

  • У ніч з 23 на 24 травня співробітники Кагарлицького відділку поліції Сергій Сулима та Микола Кузів у своєму кабінеті катували та згвалтували жінку, яку викликали як свідка крадіжки. Їй надівали протигаз, кайданки та стріляли з табельної зброї над головою. Після цього кілька разів зґвалтували.
  • 26 травня Голосіївський районний суд Києва арештував на два місяці поліцейських з Кагарлика Сергія Сулиму і Миколу Кузіва.
  • Згодом слідство змінило кваліфікацію злочину щодо поліцейських з Кагарлика: Сулиму та Кузіва підозрюють у зґвалтуванні групою осіб та у катуванні за попередньою змовою групою осіб.

Повне інтерв’ю читайте на УП: "Усе боліло, але думала, аби тільки сховатися". Розповідь жертви катувань і згвалтування в Кагарлику

Читайте також: Катування і зґвалтування у поліцейському відділку Кагарлика. Все, що відомо

Теми: поліціякриміналсуспільство


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