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Жертва полицейских: Врачи не хотели смотреть меня ни в Кагарлыке, ни в Обухове

Пятница, 26 июня 2020, 12:49
Жертва полицейских: Врачи не хотели смотреть меня ни в Кагарлыке, ни в Обухове

Жительницу Кагарлыка Нелю Погребицкую после избиения и изнасилования полицейскими Николаем Кузивым и Сергеем Сулимой не хотели осматривать местные врачи: якобы из-за страха расправы.

Источник: интервью Нелли Погребицкой "Украинской правде"

Прямая речь: "Врачи не хотели смотреть в Кагарлыке меня. И в Обухове не хотели. Говорю, у меня здесь живот режет, болит, то они только так, потрогала и все. Сказали, что не хотят иметь проблем с полицией... Не смотрели меня".

Детали: На детальном осмотре у врачей Погребицкая за месяц так и не побывала из-за отсутствия документов: "Я не ходила еще, так и не ходила, здесь не хотят делать, потому что нет ни документов, ничего".

В полицейский участок она ходила для дачи показаний по делу об ограблении магазина. Якобы в нем подозревали мужчину, с которым Погребицкая виделась как раз в тот вечер у общего знакомого – ее соседа.

Однако вместо допроса девушку били, надевали противогаз, разбили нос. Бил ее Николай Кузив, он же угрожал ей за разглашение. Добивался и изнасиловал Погребицкую Сергей Сулима, который под утро отпустил ее из участка.

После избиения куртку девушки Николай Кузив выбросил в окно. Телефон он Погребицкой отдал, а паспорт и идентификационный номер полицейские так и не отдали.

Поэтому девушка не идет к врачам, хотя хочет сделать МРТ. Паспорт ей сейчас восстанавливают.

Наряд полиции вызвали по ее делу из Обухова, куда девушка поехала после событий.

Предыстория:

  • В ночь с 23 на 24 мая сотрудника Кагарлицкого отделения полиции Сергей Сулима и Николай Кузив в своем кабинете пытали и изнасиловали женщину, которую вызвали в качестве свидетеля кражи. Ей надевали противогаз, наручники и стреляли из табельного оружия над головой. После этого несколько раз изнасиловали.
  • 26 мая Голосеевский районный суд Киева арестовал на два месяца полицейских из Кагарлыка Сергея Сулиму и Николая Кузива.
  • Позже следствие изменило квалификацию преступления полицейским из Кагарлыка: Сулиму и Кузива подозревают в изнасиловании группой лиц и в истязании по предварительному сговору группой лиц.

Полное интервью читайте на УП: "Все болело, но думала, лишь бы спрятаться". Рассказ жертвы пыток и изнасилования в Кагарлыке

Читайте также: Пытки и изнасилования в полицейском участке Кагарлыка. Все, что известно

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Темы: полициякриминалобщество
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