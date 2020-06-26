Кличко: Ми все ближче до повернення суворого карантину

Міська влада Києва розглядає питання можливого повернення до суворих обмежень.

Джерело: очільник столиці Віталій Кличко під час онлайн пресконференції, відповідаючи на запитання

Пряма мова: "Останнім часом епідеміологічна ситуація в столиці погіршилася. Ви самі бачите, скільки в нас нових випадків щодоби. Обмеження були послаблені, оскільки ми розуміємо, що бізнес повинен працювати, що людям треба заробляти. Що потрібно піднімати економіку

Але, на жаль, багато мешканців столиці почали нехтувати елементарними правилами безпеки. Люди не вдягають маски у громадському транспорті та в публічних місцях, а там найвищий ризик заразитися. Не дотримуються дистанції, збираються великими компаніями…

Вірус не відступив. І, якщо кількість хворих зростатиме, а кількість вільних ліжок в опорних лікарнях найближчими днями суттєво зменшиться, ми будемо вимушені повернутися до суворих обмежень. В тому числі, і в роботі громадського транспорту. І, підкреслю, ми, на жаль, все ближче до такого рішення".

Передісторія:

В Україні діє адаптивна модель карантину, яка дозволяєє послаблювати чи ужорсточувати обмеження в окремих регіонах країїни згідно з показниками, які відстежує МОЗ: завантаження ліжок хворими з коронавірусом SARS-CoV-2, відсоток виявлення, динаміка поширення та охоплення тестуванням.

Станом на 25 червня не можуть послаблювати карантин Київ і 10 областей України.

За минулу добу захворювання на коронавірус виявили у 115 киян, одна людина померла.

Середній показник летальності у країні – 2,6%. Очільник МОЗ Максим Степанов закликав носити захисні маски у публічних місцях, дотримуватися дистанції та інших протиепідемічних заходів. За його словами, це не лише зменшує ризик передачі коронавірусу, а й знижує шанси потрапити у лікарню з важкою формою COVID-19.

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