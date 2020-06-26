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Кличко: Мы все ближе к возвращению строгого карантина

Пятница, 26 июня 2020, 13:04
Кличко: Мы все ближе к возвращению строгого карантина

Городские власти Киева рассматривают вопрос возможного возвращения к строгим ограничениям.

Источник: глава столицы Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции, отвечая на вопросы

Прямая речь: "В последнее время эпидемиологическая ситуация в столице ухудшилась. Вы сами видите, сколько у нас новых случаев в сутки. Ограничения были ослаблены, поскольку мы понимаем, что бизнес должен работать, что людям надо зарабатывать. Что нужно поднимать экономику

Но, к сожалению, многие жители столицы начали пренебрегать элементарными правилами безопасности. Люди не надевают маски в общественном транспорте и в общественных местах, а там самый высокий риск заразиться. Не соблюдают дистанцию, собираются большими компаниями...

Вирус не отступил. И, если количество больных будет расти, а количество свободных коек в опорных больницах в ближайшие дни существенно уменьшится, мы будем вынуждены вернуться к строгим ограничениям. В том числе, и в работе общественного транспорта. И, подчеркну, мы, к сожалению, все ближе к такому решению".

Предыстория:

  • В Украине действует адаптивная модель карантина, которая позволяет ему ослаблять или ужесточивать ограничения в отдельных регионах страны согласно показателям, которые отслеживает Минздрав: загрузка коек больными с коронавирусом SARS-CoV-2, процент выявления, динамика распространения и охват тестированием.
  • По состоянию на 25 июня не могут ослаблять карантин Киев и 10 областей Украины.
  • За минувшие сутки заболевание коронавирусом обнаружили у 115 киевлян, один человек умер.
  • Средний показатель летальности в стране - 2,6%. Глава Минздрава Максим Степанов призвал носить защитные маски в общественных местах, соблюдать дистанцию и придерживаться других противоэпидемических мер. По его словам, это не только уменьшает риск передачи коронавируса, но и снижает шансы попасть в больницу с тяжелой формой COVID-19.

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Темы: карантинКиев
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