Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Кличко: Мы все ближе к возвращению строгого карантина

Пятница, 26 июня 2020, 13:04

Городские власти Киева рассматривают вопрос возможного возвращения к строгим ограничениям.

Источник: глава столицы Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции, отвечая на вопросы

Прямая речь: "В последнее время эпидемиологическая ситуация в столице ухудшилась. Вы сами видите, сколько у нас новых случаев в сутки. Ограничения были ослаблены, поскольку мы понимаем, что бизнес должен работать, что людям надо зарабатывать. Что нужно поднимать экономику

Но, к сожалению, многие жители столицы начали пренебрегать элементарными правилами безопасности. Люди не надевают маски в общественном транспорте и в общественных местах, а там самый высокий риск заразиться. Не соблюдают дистанцию, собираются большими компаниями...

Вирус не отступил. И, если количество больных будет расти, а количество свободных коек в опорных больницах в ближайшие дни существенно уменьшится, мы будем вынуждены вернуться к строгим ограничениям. В том числе, и в работе общественного транспорта. И, подчеркну, мы, к сожалению, все ближе к такому решению".

Предыстория:

  • В Украине действует адаптивная модель карантина, которая позволяет ему ослаблять или ужесточивать ограничения в отдельных регионах страны согласно показателям, которые отслеживает Минздрав: загрузка коек больными с коронавирусом SARS-CoV-2, процент выявления, динамика распространения и охват тестированием.
  • По состоянию на 25 июня не могут ослаблять карантин Киев и 10 областей Украины.
  • За минувшие сутки заболевание коронавирусом обнаружили у 115 киевлян, один человек умер.
  • Средний показатель летальности в стране - 2,6%. Глава Минздрава Максим Степанов призвал носить защитные маски в общественных местах, соблюдать дистанцию и придерживаться других противоэпидемических мер. По его словам, это не только уменьшает риск передачи коронавируса, но и снижает шансы попасть в больницу с тяжелой формой COVID-19.

Читайте также: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Украинцы живут так, словно коронавируса не существует. Почему COVID-19 – это все еще страшно

История коронавируса в Украине: как пришел и распространился по стране

Украинская правда
Темы: карантинКиев


powered by lun.ua
Главное сегодня

таблицаУкраинцы оценили первый год президентства Зеленского

инфографика Две трети украинцев убеждены, что коронавирус создали специально

В столице вспышка COVID-19 на троещинском рынке

фотоПсевдосоветника президента и "генерала СБУ" задержали за вымогательство 1,1 миллиона

Взрыв в высотке на Позняках: следствие выделило основную версию

На Карпаты идут грозы: реки снова выйдут из берегов

Все новости...
карантин
Не могут ослаблять карантин Киев и 10 областей Украины
"Укрзализныця" отложила выплату в бюджет 750 миллионов
В Черногории ужесточили карантин из-за увеличения числа заражений
Последние новости
13:42
Поврежденный взрывом дом на Позняках полностью демонтируют
13:25
Чурий может стать заместителем главы Нацбанка еще на 7 лет
13:04
Кличко: Мы все ближе к возвращению строгого карантина
12:52
Офис генпрокурора закрыл одно из дел Бахматюка по решению суда
12:50
таблицаУкраинцы оценили первый год президентства Зеленского
12:49
Жертва полицейских: Врачи не хотели смотреть меня ни в Кагарлыке, ни в Обухове
12:48
На ВНО по математике не допустили часть участников из-за признаков ОРВИ
12:38
инфографика Две трети украинцев убеждены, что коронавирус создали специально
12:36
Все чаще в Киеве коронавирусом болеют дети, самому маленькому пациенту - 10 дней от роду
12:34
В Раде хотят запретить аренду или продажу недвижимости без риелторов
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!