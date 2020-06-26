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Пошкоджений вибухом будинок на Позняках повністю демонтують

П'ятниця, 26 червня 2020, 13:42
українська правда

Пошкоджений вибухом житловий будинок у Дарницькому районі столиці буде повністю демонтовано.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко під час онлайн пресконференції 26 червня

Пряма мова: "Будинок, як і говорили попередньо фахівці, буде повністю демонтований. Вже розробляється спеціальний проект, як це зробити, аби не сталося нових обвалів та щоб не нашкодити сусіднім будинкам".

Деталі: За словами мера, також спеціальна комісія обстежила сусідні секції біля багатоповерхового будинку на вул. Соломії Крушельницької, 1/5 та будинку на вулиці Григоренка, 41. До обстеження будинків були залучені фахівці державного підприємства "Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій".

За висновками інституту, пошкоджень сусідніх секцій та будинку на Григоренка, 41, що могли б спричинити їх обвал, фахівці не виявили. Відтак, штаб з ліквідації надзвичайних ситуацій ухвалив рішення про повернення мешканців зазначених будинків у свої квартири.

Висновки ж щодо причин вибуху в будинку зробить Державна комісія техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Триває експертиза, правоохоронні органи працюють, винні в цій трагедії мають понести відповідальність.

Передісторія:

  • 21 червня, у недільний ранок, у столиці по вулиці Соломії Крушельницької 1/5 (Позняки) стався вибух у багатоповерховому житловому будинку. Внаслідок обвалу частини дому загинули 5 осіб, пошуково-рятувальні роботи завершили 23 червня.
  • Фахівці припускали, що будинок на Крушельницької доведеться демонтувати, поки його укріплюють. Мешканцям зруйнованих квартир запропонували тимчасове місце проживання.
  • Прокуратура порушила справу за ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки при поводженні з газом, що призвело до тяжких наслідків, загибелі та травмування людей).
  • Основна версія слідства станом на 25 червня, за словами заступника глави МВС, вибух міг статися через недотримання технологій повірки лічильників.

Знати більше: "З квартири залишилася я. І врятували папугу". Як розминулися зі смертю жителі панельки на Позняках

Українська правда
Теми: вибухКиїв


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