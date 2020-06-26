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Жодні зміни в конституції Росії не завадять повернути Крим – Кулеба

П'ятниця, 26 червня 2020, 13:50
Фото МЗС

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляє, що жодні зміни конституції Росії не можуть завадити деокупації Криму.

Джерело: заява Кулеби під час урочистого підняття на флагштоку МЗС кримськотатарського прапора

Пряма мова: "Нині багато хто переймається змінами до російської конституції, які, мовляв, мають зафіксувати "непорушність кордонів Росії". Сьогодні я хочу твердо заявити: жодне положення російського законодавства – зафіксоване у законі, указі президента чи конституції цієї країни - не  зможе завадити деокупації Криму. Крим був, є, і буде українським".

Деталі: Кулеба наголосив, що захист прав кримських татар, які залишилися в незаконно окупованому Криму, і деокупація півострова завжди будуть його пріоритетом на посаді.

Для довідки: 26 червня відзначають День кримськотатарського прапора, який почали святкувати 10 років тому.

Дата свята збігається із датою проведення Другого Курултаю кримськотатарського народу у 1991 році, на якому, зокрема, були визначені прапор та гімн кримських татар.

Чому це важливо: Росія анексувала український півострів Крим в березні 2014 року, прикрившись незаконним "референдумом", проведеним у присутності озброєних людей у ​​військовій формі. Міжнародні організації визнали анексію Криму незаконною і засудили дії Росії, країни Заходу ввели проти неї економічні санкції за це.

Кремль заперечує анексію півострова і називає це "відновленням історичної справедливості". Спочатку РФ заперечувала наявність своїх військових, але потім визнала "зелених чоловічків" своїми людьми.

Що було раніше: 25 червня в ОПУ заявили, що Представництво президента в АР Крим напрацьовує стратегію з деокупації та реінтеграції півострова.

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Передісторія:

  • 25 червня в Росії почалося голосування щодо поправок до конституції і "обнулення" президентських термінів Володимира Путіна, яке може дозволити президенту РФ керувати країною до 2036 року.
  • Також серед запропонованих змін є поправка про захист цілісності Росії. У Раді Федерації пояснили, що вона потрібна, щоб зробити неконституційними будь-які законопроекти, пов'язані з поверненням Криму Україні.

Українська правда
Теми: Кулеба ДмитроМЗСРосіяКримокупація


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