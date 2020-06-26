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Никакие изменения в конституции России не помешают вернуть Крым – Кулеба

Пятница, 26 июня 2020, 13:50
Фото МИД

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявляет, что никакие изменения конституции России не могут помешать деоккупации Крыма.

Источник: заявление Кулебы во время торжественного поднятия на флагштоке МИД крымскотатарского флага

Прямая речь: "Сейчас многие волнуются из-за изменений в российской конституции, которые, мол, должны зафиксировать "нерушимость границ России". Сегодня я хочу твердо заявить: ни одно положение российского законодательства – зафиксированное в законе, указе президента или конституции этой страны – не сможет помешать деоккупации Крыма. Крым был, есть и будет украинским".

Детали: Кулеба отметил, что защита прав крымских татар, которые остались в незаконно оккупированном Крыму, и деоккупация полуострова всегда будут его приоритетом на посту.

Для справки: 26 июня отмечают День крымскотатарского флага, который начали праздновать 10 лет назад.

Дата праздника совпадает с датой проведения Второго Курултая крымскотатарского народа в 1991 году, на котором, в частности, были определены флаг и гимн крымских татар.

Почему это важно: Россия аннексировала украинский полуостров Крым в марте 2014 года, прикрывшись незаконным "референдумом", проведенного в присутствии вооруженных людей в военной форме. Международные организации признали аннексию Крыма незаконной и осудили действия России, страны Запада ввели против нее экономические санкции за это.

Кремль отрицает аннексию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости". Изначально РФ отрицала наличие своих военных, но потом признала "зеленых человечков" своими людьми.

Что было раньше: 25 июня в ОПУ заявили, что Представительство президента в АР Крым нарабатывает стратегию по деоккупации и реинтеграции полуострова.

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Предыстория: 

  • 25 июня в России началось голосование по поправкам в конституцию и "обнулению" президентских сроков Владимира Путина, которое может разрешить президенту РФ управлять страной до 2036 года. 
  • Также среди предлагаемых изменений есть поправка о защите целостности России. В Совете Федерации объяснили, что она нужна, чтобы сделать неконституционными любые законопроекты, связанные с возвращением Крыма Украине.

Украинская правда
Темы: Кулеба ДмитрийМИДРосcияКрымоккупация


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