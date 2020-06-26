Через повінь у Чернівцях почали відключати воду

У Чернівцях через підняття рівня води у річці Дністер починають обмежувати водопостачання.

Джерело: повідомлення Чернівецької міськради

Дослівно: "Як повідомили в КП "Чернівціводоканал", у зв’язку з підняттям рівня води в р. Дністер та великою мутністю води, в м. Чернівці буде обмежене водопостачання".

Деталі: В окремих районах міста воду подаватимуть по 3 години вранці і ввечері до 28 червня.

Перелік вулиць, на яких будуть відключати воду, оприлюднили на сайті міськради.

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