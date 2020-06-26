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Через повінь у Чернівцях почали відключати воду

П'ятниця, 26 червня 2020, 13:55
Через повінь у Чернівцях почали відключати воду

У Чернівцях через підняття рівня води у річці Дністер починають обмежувати водопостачання.

Джерело: повідомлення Чернівецької міськради

Дослівно: "Як повідомили в КП "Чернівціводоканал", у зв’язку з підняттям рівня води в р. Дністер та великою мутністю води, в м. Чернівці буде обмежене  водопостачання".

Деталі: В окремих районах міста воду подаватимуть по 3 години вранці і ввечері до 28 червня.

Перелік вулиць, на яких будуть відключати воду, оприлюднили на сайті міськради.

Передісторія:

  • За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, затоплення на заході України у 2020 році перевищує масштаби стихійного лиха 2008 року.
  • Причиною повеней на Західній Україні поряд з вирубкою лісів стали сильні затяжні дощі і паводки.
  • 25 червня Кабмін виділив понад 700 млн гривень для подолання наслідків стихії.
  • Ввечері 25 червня Зеленський прибув з робочою поїздкоюдо Івано-Франківської області. 

"Українська правда" в Threads

Теми: надзвичайна подіяЧернівці
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