Через повінь у Чернівцях почали відключати воду
Пятница, 26 июня 2020, 13:55
В Черновцах из-за поднятия уровня воды в реке Днестр начинают ограничивать водоснабжение.
Источник: сообщение Черновицкого горсовета
Дословно: "Как сообщили в КП "Черновцыводоканал", в связи с поднятием уровня воды в р. Днестр и большой мутностью воды, в г. Черновцы будет ограничено водоснабжение".
Детали: В отдельных районах города воду будут подавать по 3 часа утром и вечером до 28 июня.
Перечень улиц, на которых будут отключать воду, обнародовали на сайте горсовета.
Предыстория:
- По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, потоп на западе Украины в 2020 году превышаетмасштабы стихийного бедствия 2008 года.
- Причиной наводнений на Западной Украине наряду с вырубкой лесов сталисильные затяжные дожди и паводки.
- 25 июня Кабмин выделил более 700 млн гривен для преодоления последствий стихии.
- 25 июня вечером Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Ивано-Франковскую область.
Украинская правда