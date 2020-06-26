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Через повінь у Чернівцях почали відключати воду

Пятница, 26 июня 2020, 13:55

В Черновцах из-за поднятия уровня воды в реке Днестр начинают ограничивать водоснабжение.

Источник: сообщение Черновицкого горсовета

Дословно: "Как сообщили в КП "Черновцыводоканал", в связи с поднятием уровня воды в р. Днестр и большой мутностью воды, в г. Черновцы будет ограничено водоснабжение".

Детали: В отдельных районах города воду будут подавать по 3 часа утром и вечером до 28 июня.

Перечень улиц, на которых будут отключать воду, обнародовали на сайте горсовета.

Предыстория:

  • По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, потоп на западе Украины в 2020 году превышаетмасштабы стихийного бедствия 2008 года.
  • Причиной наводнений на Западной Украине наряду с вырубкой лесов сталисильные затяжные дожди и паводки.
  • 25 июня Кабмин выделил более 700 млн гривен для преодоления последствий стихии.
  • 25 июня вечером Зеленский прибыл с рабочей поездкой в ​​Ивано-Франковскую область.

Украинская правда
Темы: чрезвычайное происшествиеЧерновцы


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