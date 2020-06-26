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Повінь на Прикарпатті зачепила вже 13 тисяч будинків – ОДА

П'ятниця, 26 червня 2020, 20:16
Повінь на Прикарпатті зачепила вже 13 тисяч будинків – ОДА

Орієнтовно, повінь на Івано-Франківщині зачепила 13 тисяч будинків, але йдеться про різну ступінь руйнації.

Джерело: голова Івано-Франківської ОДА Віталій Федорів в ефірі Свобода Live

Пряма мова Федоріва: "В деяких випадках вода зайшла просто на подвір’я будинків. В деяких – вода зайшла в приміщення. Є випадки, де вода нанесла значні пошкодження будинкам. В окремих випадках будинки фактично розвалилися.

При необхідності, область має заклади для відселення постраждалих. Це заклади, що готувалися, як резерв для обсервації та самоізоляції для хворих на коронавірус".

Деталі: Потреби в евакуації людей не було, заявив очільник області. У більшості випадків люди, які лишилися без житла, оселилися в родичів.

Щодо людських втрат, то наразі ситуація, за словами Федоріва, незмінна: в Івано-Франківській області дві людини загинуло, одна вважається зниклою безвісти.

Передісторія:

  • Раніше повідомлялося, що на території 15 районів Івано-Франківської області підтоплено 4596 житлових будинків, пошкоджено 427 км автодоріг, зруйновано 90 мостів та 110 км автошляхів.
  • За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, затоплення на заході України у 2020 році перевищує масштаби стихійного лиха 2008 року.
  • Причиною повеней на Західній Україні поряд з вирубкою лісів стали сильні затяжні дощі і паводки.
  • 25 червня Кабмін виділив понад 700 млн гривень для подолання наслідків стихії.
  • Ввечері 25 червня Зеленський прибув з робочою поїздкою до Івано-Франківської області. 

"Українська правда" в Threads

Теми: Івано-Франківська областьстихійне лихо
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