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Наводнение на Прикарпатье задело уже 13 тысяч домов – ОГА

Пятница, 26 июня 2020, 20:16
Наводнение на Прикарпатье задело уже 13 тысяч домов – ОГА

Ориентировочно, наводнение в Ивано-Франковской области задело 13 000 домов, но речь идет о разной степени разрушения.

Источник: председатель Ивано-Франковской ОГА Виталий Федорив в эфире Свобода Live

Прямая речь Федорова: "В некоторых случаях вода зашла просто во двор домов. В некоторых - вода зашла в помещение. Есть случаи, где вода нанесла значительные повреждения домам. В отдельных случаях дома фактически развалились.

При необходимости, область имеет заведения для отселения пострадавших. Это заведения, готовились, как резерв для обсервации и самоизоляции для больных на коронавирус".

Детали: потребности в эвакуации людей не было, заявил глава области. В большинстве случаев люди, которые остались без жилья, поселились у родственников.

По поводу человеческих потерь, то сейчас ситуация, по словам Федорова, неизменна: в Ивано-Франковской области два человека погибли, один считается пропавшим без вести.

Предыстория:

  • Раньше сообщалось, что на территории 15 районов Ивано-Франковской области подтоплено 4596 жилых домов, повреждено 427 км автодорог, разрушено 90 мостов и 110 км автодорог.
  • По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, потоп на западе Украины в 2020 году превышает масштабы стихийного бедствия 2008 года.
  • Причиной наводнений на Западной Украине наряду с вырубкой лесов стали сильные затяжные дожди и паводки.
  • 25 июня Кабмин выделил более 700 млн гривен для преодоления последствий стихии.
  • 25 июня вечером Зеленский прибыл с рабочей поездкой в ​​Ивано-Франковскую область.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Ивано-Франковская областьстихийное бедствие
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