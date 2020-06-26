Наводнение на Прикарпатье задело уже 13 тысяч домов – ОГА
Ориентировочно, наводнение в Ивано-Франковской области задело 13 000 домов, но речь идет о разной степени разрушения.
Источник: председатель Ивано-Франковской ОГА Виталий Федорив в эфире Свобода Live
Прямая речь Федорова: "В некоторых случаях вода зашла просто во двор домов. В некоторых - вода зашла в помещение. Есть случаи, где вода нанесла значительные повреждения домам. В отдельных случаях дома фактически развалились.
При необходимости, область имеет заведения для отселения пострадавших. Это заведения, готовились, как резерв для обсервации и самоизоляции для больных на коронавирус".
Детали: потребности в эвакуации людей не было, заявил глава области. В большинстве случаев люди, которые остались без жилья, поселились у родственников.
По поводу человеческих потерь, то сейчас ситуация, по словам Федорова, неизменна: в Ивано-Франковской области два человека погибли, один считается пропавшим без вести.
Предыстория:
- Раньше сообщалось, что на территории 15 районов Ивано-Франковской области подтоплено 4596 жилых домов, повреждено 427 км автодорог, разрушено 90 мостов и 110 км автодорог.
- По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, потоп на западе Украины в 2020 году превышает масштабы стихийного бедствия 2008 года.
- Причиной наводнений на Западной Украине наряду с вырубкой лесов стали сильные затяжные дожди и паводки.
- 25 июня Кабмин выделил более 700 млн гривен для преодоления последствий стихии.
- 25 июня вечером Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Ивано-Франковскую область.