Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В Київській області ввели нові обмеження через спалах COVID-19

П'ятниця, 26 червня 2020, 22:33

26 червня відбулося позачергове засідання Київської обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, на якому ухвалили декілька обмежень та посилюють контроль за дотримання коронавірусних правил.

Джерело: пресслужба Київської облдержадміністрації.

Деталі: З урахуванням оцінки епідемічної ситуації та наявності у Київській області ознак для посилення протиепідемічних заходів (показник динаміки зростання випадків інфікування COVID-19 становить останні три дні більше 10%), відповідно до подання головного санітарного лікаря області, комісія вирішила з 26 червня обмежити:

  • проведення масових заходів (культурних, розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних) у приміщеннях, встановити максимально допустиму кількість осіб – 10, за умови дотримання епідеміологічних правил;
  • роботи закладів громадського харчування та закладів розважальної діяльності скоротити до 22 години.

Також в області посилюють контроль:

  • за дотриманням протиепідемічних заходів при здійсненні регулярних та нерегулярних пасажирських перевезень у міському, приміському, міжміському внутрішньообласному сполученні;
  • за дотриманням протиепідемічних заходів на ринках, в закладах торгівлі, харчування, дитячих дошкільних навчальних закладах;
  • встановити контроль щодо безумовного виконання суб’єктами господарювання обмежувальних протиепідемічних заходів під час погіршення протиепідемічної ситуації в області.

Передісторія: 

  • В Україні діє адаптивна модель карантину, яка дозволяєє послаблювати чи ужорсточувати обмеження в окремих регіонах країїни згідно з показниками, які відстежує МОЗ: завантаження ліжок хворими з коронавірусом SARS-CoV-2, відсоток виявлення, динаміка поширення та охоплення тестуванням.
  • Станом на 25 червня не можуть послаблювати карантинКиїв і 10 областей України.
  • За минулу добу захворювання на коронавірусвиявили у 115 киян, одна людина померла. 
  • Середній показник летальності у країні – 2,6%. Очільник МОЗ Максим Степанов закликав носити захисні маски у публічних місцях, дотримуватися дистанції та інших протиепідемічних заходів. За його словами, це не лише зменшує ризик передачі коронавірусу, а й знижує шанси потрапити у лікарню з важкою формою COVID-19.

Читайте також: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі

Українці живуть так, наче коронавірусу не існує. Чому COVID-19 – це все ще страшно

Історія коронавірусу в Україні: як прийшов та поширився країною

Українська правда
Теми: Київська областькоронавірусепідеміякарантин


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Новини 26 червня: рейтинг Зеленського, суворий карантин

Суд в Швейцарії засудив ексдепутата Мартиненка до 28 місяців ув’язнення за відмивання коштів – "Схеми"

Херсонські ЗМІ влаштували флешмоб через те, що їх не пустили до Зеленського

фотоПорошенко заховав свої картини "за гратами" в музеї, куди знову приходило ДБР

фото Перший після карантину чартер з туристами вилетів із Києва

Лукашенко збирається змінити конституцію Білорусі

Усі новини...
Київська область
На Київщині посилять карантин, якщо за три дні один із показників не спаде
На Київщині знову можуть ввести жорсткий карантин – Володін
Зеленський дав Київській області керівника
Останні новини
23:24
Угорщина пропонує відправити в Україну інженерний батальйон через паводки
22:55
документНіщо не заважає Шарію пересуватися територією України – ОГП
22:44
Новини економіки: справа Бахматюка, концесія, рієлтори
22:33
В Київській області ввели нові обмеження через спалах COVID-19
22:07
У психоневрологічному інтернаті на Хмельниччині COVID-19 заразилися 90 людей
21:52
Понад мільярд гривень збитків спричинили затоплення на Буковині – ОДА
21:25
Новини 26 червня: рейтинг Зеленського, суворий карантин
21:09
За 5 місяців 2020 року УЗ збільшила на 6% обсяги перевезень будматеріалів
20:52
Суд в Швейцарії засудив ексдепутата Мартиненка до 28 місяців ув’язнення за відмивання коштів – "Схеми"
20:24
"Укрпошта" відновила доставку пошти у західні області
Усі новини...