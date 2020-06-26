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В Київській області ввели нові обмеження через спалах COVID-19

П'ятниця, 26 червня 2020, 22:33
В Київській області ввели нові обмеження через спалах COVID-19

26 червня відбулося позачергове засідання Київської обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, на якому ухвалили декілька обмежень та посилюють контроль за дотримання коронавірусних правил.

Джерело: пресслужба Київської облдержадміністрації.

Деталі: З урахуванням оцінки епідемічної ситуації та наявності у Київській області ознак для посилення протиепідемічних заходів (показник динаміки зростання випадків інфікування COVID-19 становить останні три дні більше 10%), відповідно до подання головного санітарного лікаря області, комісія вирішила з 26 червня обмежити:

  • проведення масових заходів (культурних, розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних) у приміщеннях, встановити максимально допустиму кількість осіб – 10, за умови дотримання епідеміологічних правил;
  • роботи закладів громадського харчування та закладів розважальної діяльності скоротити до 22 години.

Також в області посилюють контроль:

  • за дотриманням протиепідемічних заходів при здійсненні регулярних та нерегулярних пасажирських перевезень у міському, приміському, міжміському внутрішньообласному сполученні;
  • за дотриманням протиепідемічних заходів на ринках, в закладах торгівлі, харчування, дитячих дошкільних навчальних закладах;
  • встановити контроль щодо безумовного виконання суб’єктами господарювання обмежувальних протиепідемічних заходів під час погіршення протиепідемічної ситуації в області.

Передісторія: 

  • В Україні діє адаптивна модель карантину, яка дозволяєє послаблювати чи ужорсточувати обмеження в окремих регіонах країїни згідно з показниками, які відстежує МОЗ: завантаження ліжок хворими з коронавірусом SARS-CoV-2, відсоток виявлення, динаміка поширення та охоплення тестуванням.
  • Станом на 25 червня не можуть послаблювати карантинКиїв і 10 областей України.
  • За минулу добу захворювання на коронавірусвиявили у 115 киян, одна людина померла. 
  • Середній показник летальності у країні – 2,6%. Очільник МОЗ Максим Степанов закликав носити захисні маски у публічних місцях, дотримуватися дистанції та інших протиепідемічних заходів. За його словами, це не лише зменшує ризик передачі коронавірусу, а й знижує шанси потрапити у лікарню з важкою формою COVID-19.

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Українська правда

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Теми: Київська областькоронавірусепідеміякарантин
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