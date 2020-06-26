В Киевской области ввели новые ограничения из-за вспышки COVID-19

26 июня состоялось внеочередное заседание Киевской областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, на котором приняли несколько ограничений и усиливают контроль за соблюдением коронавирусных правил.

Источник: пресс-служба Киевской облгосадминистрации.

Детали: С учетом оценки эпидемической ситуации и наличии в Киевской области признаков для усиления противоэпидемических мероприятий (показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 составляет последние три дня более 10%), в соответствии с представлением главного санитарного врача области, комиссия решила с 26 июня ограничить:

проведение массовых мероприятий (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных) в помещениях, установить максимально допустимое количество человек - 10, при условии соблюдения эпидемиологических правил;

работы заведений общественного питания и учреждений развлекательной деятельности сократить до 22 часов.

Также в области усиливают контроль:

за соблюдением противоэпидемических мероприятий при осуществлении регулярных и нерегулярных пассажирских перевозок в городском, пригородном, междугородном внутриобластном сообщении;

за соблюдением противоэпидемических мероприятий на рынках, в заведениях торговли, питания, детских дошкольных учебных заведениях;

установить контроль за безусловным выполнением субъектами хозяйствования ограничительных противоэпидемических мероприятий во время ухудшения противоэпидемической ситуации в области.

Предыстория:

В Украине действует адаптивная модель карантина, которая позволяет ему ослаблять или ужесточивать ограничения в отдельных регионах страны согласно показателям, которые отслеживает Минздрав: загрузка коек больными с коронавирусом SARS-CoV-2, процент выявления, динамика распространения и охват тестированием.

По состоянию на 25 июня не могут ослаблять карантин Киев и 10 областей Украины.

За минувшие сутки заболевание коронавирусом обнаружили у 115 киевлян, один человек умер.

Средний показатель летальности в стране - 2,6%. Глава Минздрава Максим Степанов призвал носить защитные маски в общественных местах, соблюдать дистанцию и придерживаться других противоэпидемических мер. По его словам, это не только уменьшает риск передачи коронавируса, но и снижает шансы попасть в больницу с тяжелой формой COVID-19.

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