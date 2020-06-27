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Экс-главе Кировоградской области назначили залог в 10 миллионов

Суббота, 27 июня 2020, 10:23
Экс-главе Кировоградской области назначили залог в 10 миллионов

Высший антикоррупционный суд избрал экс-главе Кировоградской ОГА Андрею Балоню меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток с альтернативой залога в размере почти 10 миллионов гривен.

Источник: Специализированная антикоррупционная прокуратура, заседание Высшего антикоррупционного суда, пресс-служба ВАКС в комментарии УП

Дословно САП: "Высший антикоррупционный суд по ходатайству прокурора САП и детективов НАБУ избрал меры пресечения главе одной из областных госадминистраций и должностному ОГА, которые подозреваются в получении неправомерной выгоды.

Так, суд частично удовлетворил ходатайство прокурора и детективов и применил к подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога для председателя ОГА в размере почти 10 млн гривен, для его пособника – 5 млн гривен.

Срок действия мер пресечения – 60 суток".

Детали: Вместе с тем, в пресс-службе ВАКС "Украинской правде" сообщили, что Балоню определен залог в размере 5000 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц – 10 млн 135 тыс грн.

В случае внесения залога, на подозреваемого возлагаются следующие обязанности: прибывать к следователю, в производстве которого будет находиться уголовное производство, прокурора и суда по каждому требованию; не отлучаться из Кропивницкого без разрешения следователя, прокурора или суда; уведомлять следователя, прокурора и суд об изменении своего места жительства; воздержаться от общения с любыми лицами по поводу обстоятельств, изложенных в письменном сообщении о подозрении; носить электронное средство контроля (браслет).

Как было видно из трансляции судебного заседания, прокурор ходатайствовал о заключении экс-главы Кировоградской ОГА под стражу с возможностью внесения залога.

Сторона защиты просила для бывшего главы Кировоградской области меру пресечения в виде круглосуточного домашний ареста.

Сам Балонь утверждал, что никаких доказательств его причастности к вымогательству денег нет, а дело против него – сфабриковано.

Экс-глава ОГА также рассказал, что после того, как он узнал о согласовании Кабмином его отставки, то написал первому заместителю руководителя Офиса президента Сергею Трофимову с вопросом, уволен ли он. Трофимов ответил, что действительно Балонь больше не будет занимать должность председателя облгосадминистрации и пригласил его в Офис.

Разговор в ОП касался помощника Балоня – Сергея Шевченко, который также проходит по делу как подозреваемый. Якобы Трофимов заявил, что "история с Шевченко очень плохая и будет иметь продолжение".

Балонь считает себя "политической жертвой".

Предыстория:

  • 25 июня в СБУ сообщили, что поймали председателя одного из областных госадминистраций и должностное лицо этой же ОГА на вымогательстве 1,8 млн гривен. По данным УП, задержанным оказался председатель Кировоградской ОГА Андрей Балонь
  • 25 июня Кабинет министров согласовал отставку Балоня с поста председателя Кировоградской областной госадминистрации. После отставку одобрил президент Владимир Зеленский
  • Зеленский назначил экс-заместителя председателя Херсонской областной государственной администрации, бывшего следователя Андрея Балоня главой Кировоградской ОГА в начале ноября 2019 года.

Украинская правда

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Темы: Кировоградская областьвзяткаместная властьсуд
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