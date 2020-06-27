Венедіктова похвалилася "посадками", хоч і не топ-корупціонерів: все попереду

Генпрокурор Ірина Венедіктова повідомила, що за 100 днів її перебування на посаді засуджені до обмеження чи позбавлення волі тисячі осіб і обіцяє, що вироки щодо топ-корупціонерів і політиків першого ешелону "ще попереду".

Джерело: відеозвернення Венедіктової з нагоди 100 днів перебування на посаді генпрокурора

Деталі: У відео, початок якого схожий на випуск новин, Венедіктова розповідає про свої досягнення на посаді.

Пряма мова: "Чого найбільше чекає від мене суспільство? Звісно, "посадок". І вони є! Так, за ґратами не топ-корупціонери і не політики першого ешелону – все ще попереду.

За весну, яка стала символічною порою покарань, 4400 осіб визнані винуватими та засуджені до обмеження чи позбавлення волі. Серед них 28 осіб, які вчинили корупційні злочини, 7 – кримінальні правопорушення, якими завдано збитків в особливо великих розмірах, 40 учасників організованих груп та злочинних організацій".

Деталі: Генпрокурор також нагадала про завершення розслідування у провадженні щодо замовлення та організації нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк.

Вона додала, що за процесуального керівництва прокурорів органи правопорядку розслідують більше 1 мільйона 400 тисяч кримінальних проваджень, а до суду скеровано понад 30 тисяч справ. Судом постановлено обвинувальні вироки стосовно 167 корупціонерів, відшкодовано майже 100 млн гривень збитків.

Повідомлено про підозру також у понад тисячі кримінальних проваджень про вчинення злочинів у бюджетній сфері та у близько 500 – про вчинення злочинів проти довкілля та у земельній сфері.

Венедіктова додала, що нею акцентовано увагу правоохоронних органів також на протидії організованій злочинності, і за 100 днів вже викрито 106 організованих груп.

Вона повідомила, що на особистому контролі генпрокурора перебуває стан досудового розслідування і процесуального керівництва у понад чотирьох десятках кримінальних проваджень.

Також генпрокурор розповіла, що зараз триває робота з проведення атестації прокурорів регіонального рівня. З 1 липня розпочнеться останній етап атестації – проведення співбесіди з метою виявлення відповідності прокурора вимогам професійної компетентності, етики та доброчесності.

Водночас із 9 червня до 9 липня в Офісі генерального прокурора проходить добір на зайняття ще 100 вакантних посад прокурорів.

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