Венедиктова похвасталась "посадками", хоть и не топ-коррупционеров: все впереди

Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что за 100 дней ее пребывания на должности осуждены к ограничению или лишению свободы тысячи человек и обещает, что приговоры в отношении топ-коррупционеров и политиков первого эшелона "еще впереди".

Источник: видеообращение Венедиктовой по случаю 100 дней пребывания на должности генпрокурора

Детали: В видео, начало которого похоже на выпуск новостей, Венедиктова рассказывает о своих достижениях на должности.

Прямая речь: "Чего больше всего ждет от меня общество? Конечно, "посадок". И они есть! Да, за решеткой не топ-коррупционеры и не политики первого эшелона – все еще впереди.

За весну, которая стала символической порой наказаний, 4400 человек признаны виновными и приговорены к ограничению или лишению свободы. Среди них 28 лиц, совершивших коррупционные преступления, 7 – уголовные преступления, причинившие ущерб в особо крупных размерах, 40 участников организованных групп и преступных организаций".

Детали: Генпрокурор также напомнила о завершении расследования в производстве по заказу и организации нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк.

Она добавила, что под процессуальным руководством прокуроров органы правопорядка расследуют более 1 миллиона 400 тысяч уголовных производств, а в суд направлено более 30 тысяч дел. Судом приняты обвинительные приговоры в отношении 167 коррупционеров, возмещено почти 100 млн гривен убытков.

Сообщено о подозрении также в более тысячи уголовных производств о совершении преступлений в бюджетной сфере и в около 500 – в совершении преступлений против окружающей среды и в земельной сфере.

Венедиктова добавила, что ею акцентировано внимание правоохранительных органов также на противодействие организованной преступности, и за 100 дней уже разоблачены 106 организованных групп.

Она сообщила, что на личном контроле генпрокурора находится состояние досудебного расследования и процессуального руководства в более четырех десятках уголовных производств.

Также генпрокурор рассказала, что сейчас идет работа по проведению аттестации прокуроров регионального уровня. С 1 июля начнется последний этап аттестации – проведение собеседований с целью выявления соответствия прокурора требованиям профессиональной компетентности, этики и добродетели.

Одновременно с 9 июня по 9 июля Офисе генерального прокурора проходит отбор на занятие еще 100 вакантных должностей прокуроров.

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