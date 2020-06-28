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Київ та 11 областей не готові до послаблення карантину

Неділя, 28 червня 2020, 11:54

Загалом 12 регіонів України, включаючи столицю, не готові до послаблення карантинних обмежень.

Джерело: повідомлення МОЗ

Деталі: Через невідповідність критеріям пом’якшення карантину Київ, а також Волинська, Донецька, Закарпатська, Київська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Хмельницька та Чернігівська області не можуть скасовувати обмеження.

 

Нагадаємо: Минулої доби, 27 червня, в Україні було госпіталізовано 237 людей із коронавірусом, що є рекордним значенням за весь час епідемії.

За останніми даними, найбільше нових заражень коронавірусом за минулу добу зафіксовано у Львівській і Рівненській областях та на Закарпатті.

У МОЗ заявили, що після пом’якшення карантину мешканці більшості європейських країн не припинили дотримуватися обмежень, тому зростання захворюваності на COVID-19 там не сталося, а в Україні люди почали порушувати правила, тому епідемічна ситуація погіршилась.

Українська правда
Теми: КиївкоронавірусепідеміяМОЗ


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