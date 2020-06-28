Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Київ та 11 областей не готові до послаблення карантину

Неділя, 28 червня 2020, 11:54
Київ та 11 областей не готові до послаблення карантину

Загалом 12 регіонів України, включаючи столицю, не готові до послаблення карантинних обмежень.

Джерело: повідомлення МОЗ

Деталі: Через невідповідність критеріям пом’якшення карантину Київ, а також Волинська, Донецька, Закарпатська, Київська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Хмельницька та Чернігівська області не можуть скасовувати обмеження.

 

Нагадаємо: Минулої доби, 27 червня, в Україні було госпіталізовано 237 людей із коронавірусом, що є рекордним значенням за весь час епідемії.

За останніми даними, найбільше нових заражень коронавірусом за минулу добу зафіксовано у Львівській і Рівненській областях та на Закарпатті.

У МОЗ заявили, що після пом’якшення карантину мешканці більшості європейських країн не припинили дотримуватися обмежень, тому зростання захворюваності на COVID-19 там не сталося, а в Україні люди почали порушувати правила, тому епідемічна ситуація погіршилась.

Українська правда
Теми: КиївкоронавірусепідеміяМОЗ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Фінляндія знову закриє кордон із Росією

Зеленський прибув до Німеччини з неоголошеним візитом

Повітряні сили розповіли про наслідки зльотів МіГ: був приліт "Кинджала" на Хмельниччині

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Усі новини...
Київ
Президент Південної Кореї з неоголошеним візитом прибув до Києва
З третього поверху будинку під Києвом випала 4-річна дівчинка
Пасажир автівки, що в’їхала в колонку АЗС у Києві, помер у лікарні
Останні новини
20:00
За минулу добу РФ найбільше намагалася штурмувати на Авдіївському напрямку – Генштаб
19:57
Книгою року BBC-2023 став роман Євгенії Кузнєцової "Драбина"
19:44
Киянам, які роблять пересадки між станціями "Либідська" та "Теремки", повертатимуть гроші
19:31
фотоВсе горіло, вибухали авто: розповідь лікарки з Києва, в будинок якої влучили уламки ракети РФ
19:31
Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів з Україною – Мішель
19:30
Потужні землетруси в Японії може спричиняти підводний вулкан, розташований на тектонічній плиті – вчені
19:25
USAID втричі збільшила грантову підтримку для українських підприємств – до $11 мільйонів
19:21
Повітряні сили про зльоти МіГів: Були реальні пуски і фальшцілі, один "Кинджал" збила ППО
19:19
Мінфін запустив новий інструмент для бізнесу за програмою доступних кредитів
19:12
Отруєння студентів у Полтаві: в їжі з їдальні знайшли кишкову паличку
Усі новини...
Реклама: