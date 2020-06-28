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Киев и 11 областей не готовы к ослаблению карантина

Воскресенье, 28 июня 2020, 11:54

Всего 12 регионов Украины, включая столицу, не готовы к ослаблению карантина.

Источник: сообщение МОЗ

Детали: Из-за несоответствия критериям смягчения карантина Киев, а также Волынская, Донецкая, Закарпатская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Хмельницкая и Черновицкая области не могут отменять ограничения.

 

Напомним: за прошедшие сутки, 27 июня, в Украине были госпитализированы 237 человек с коронавирусом, что является рекордным значением за все время эпидемии.

По последним данным, больше всего новых заражений коронавирусом за минувшие сутки зафиксировали во Львовской и Ровенской областях, а также на Закарпатье.

В МОЗ завили, что после смягчения карантина жители большинства европейских стран не прекратили соблюдать ограничения, поэтому роста заболеваемости COVID-19 там не произошло, а в Украине люди начали нарушать правила, поэтому эпидемическая ситуация ухудшилась.

Украинская правда
Темы: КиевкоронавирусэпидемияМинздрав


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