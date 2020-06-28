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На Крушельницької знову біда: тепер пожежа

Неділя, 28 червня 2020, 16:36
На Крушельницької знову біда: тепер пожежа
Фото Тамари Кудрявченко, УП

На вулиці Соломії Крушельницької в Києві сталася пожежа в будинку, що розташований недалеко від будинку, в якому 21 червня стався вибух.

Джерело: кореспондент УП з місця події, ДСНС Києва

 
Фото Тамари Кудрявченко, УП

Деталі: Пожежа сталася в 16-поверховому будинку на вулиці Соломії Крушельницької, 3а.

Загоряння виникло на 12 поверсі.

Біля будинку лікарі "швидкої" дали заспокійливе мешканці квартири, що горить.

 
Всі фото Тамари Кудрявченко, УП
 

Пізніше Головне управління ДСНС Києва повідомило, що внаслідок пожежі жертв та постраждалих немає, причина встановлюється.

Вогнем пошкоджено внутрішнє та зовнішнє оздоблення декількох квартир.

Дослівно: "28 червня о 16:12 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу на вул. Соломії Крушельницької, 3А, що у Дарницькому районі столиці.

На місце події було направлено рятувальників з найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. По прибуттю на місце події було встановлено, що пожежа виникла на балконі на 12-му поверсі 16-поверхового житлового будинку, з розповсюдженням полум’я на вищий поверх.

Через утеплювач, яким була облаштована зовнішня стіна балконів, горіння супроводжувалося сильним задимленням.

О 16:54 пожежу було локалізовано, а о 17:01 ліквідовано".

 
 

Передісторія:

  • 21 червня, у недільний ранок, у столиці по вулиці Соломії Крушельницької 1/5 (Позняки) стався вибух у багатоповерховому житловому будинку. Внаслідок обвалу частини дому загинули 5 осіб, пошуково-рятувальні роботи завершили 23 червня.
  • Фахівці припускали, що будинок на Крушельницької доведеться демонтувати, поки його укріплюють. Мешканцям зруйнованих квартир запропонували тимчасове місце проживання.
  • Прокуратура порушила справу за ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки при поводженні з газом, що призвело до тяжких наслідків, загибелі та травмування людей).

Знати більше: "З квартири залишилася я. І врятували папугу". Як розминулися зі смертю жителі панельки на Позняках

Українська правда

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Теми: пожежаКиїв
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