На Крушельницкой снова беда: теперь пожар
На улице Соломии Крушельницкой в Киеве произошел пожар в доме, который расположен недалеко от дома, в котором 21 июня произошел взрыв.
Источник: корреспондент УП с места происшествия, ГСЧС Киева
Детали: Пожар произошел в 16-этажном доме на улице Соломии Крушельницкой, 3а.
Возгорание возникло на 12 этаже.
Возле дома врачи "скорой" дали успокоительное жительнице квартиры, где произошел пожар.
Позже Главное управление ГСЧС Киева сообщило, что в результате пожара жертв и пострадавших нет, причина устанавливается.
Огнем повреждена внутренняя и внешняя отделка нескольких квартир.
Дословно: "28 июня в 16:12 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о пожаре на ул. Соломии Крушельницкой, 3А, что в Дарницком районе столицы.
На место происшествия были направлены спасатели из ближайших пожарно-спасательных подразделений. По прибытию на место происшествия было установлено, что пожар возник на балконе на 12-м этаже 16-этажного жилого дома, с распространением пламени на более высокий этаж.
Из-за утеплителя, которым была оборудована внешняя стена балконов, горение сопровождалось сильным задымлением.
В 16:54 пожар был локализован, а в 17:01 ликвидирован".
Предыстория:
- 21 июня, в воскресное утро, в столице по улице Соломии Крушельницкой 1/5 (Позняки) произошел взрыв в многоэтажном жилом доме. В результате обрушения части дома погибли 5 человек, поисково-спасательные работы завершили 23 июня.
- Специалисты допускали, что дом на Крушельницкой придется демонтировать, пока его укрепляют. Жителям разрушенных квартир предложили временное место жительства.
- Прокуратура возбудила дело по ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности при обращении с газом, что привело к тяжелым последствиям, гибели и травмирования людей).
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