На Крушельницкой снова беда: теперь пожар

На улице Соломии Крушельницкой в Киеве произошел пожар в доме, который расположен недалеко от дома, в котором 21 июня произошел взрыв.

Источник: корреспондент УП с места происшествия, ГСЧС Киева

Фото Тамары Кудрявченко, УП

Детали: Пожар произошел в 16-этажном доме на улице Соломии Крушельницкой, 3а.

Возгорание возникло на 12 этаже.

Возле дома врачи "скорой" дали успокоительное жительнице квартиры, где произошел пожар.

Все фото Тамары Кудрявченко, УП

Позже Главное управление ГСЧС Киева сообщило, что в результате пожара жертв и пострадавших нет, причина устанавливается.

Огнем повреждена внутренняя и внешняя отделка нескольких квартир.

Дословно: "28 июня в 16:12 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о пожаре на ул. Соломии Крушельницкой, 3А, что в Дарницком районе столицы.

На место происшествия были направлены спасатели из ближайших пожарно-спасательных подразделений. По прибытию на место происшествия было установлено, что пожар возник на балконе на 12-м этаже 16-этажного жилого дома, с распространением пламени на более высокий этаж.

Из-за утеплителя, которым была оборудована внешняя стена балконов, горение сопровождалось сильным задымлением.

В 16:54 пожар был локализован, а в 17:01 ликвидирован".

Предыстория:

21 июня, в воскресное утро, в столице по улице Соломии Крушельницкой 1/5 (Позняки) произошел взрыв в многоэтажном жилом доме. В результате обрушения части дома погибли 5 человек, поисково-спасательные работы завершили 23 июня.

Специалисты допускали, что дом на Крушельницкой придется демонтировать, пока его укрепляют. Жителям разрушенных квартир предложили временное место жительства.

Прокуратура возбудила дело по ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности при обращении с газом, что привело к тяжелым последствиям, гибели и травмирования людей).

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