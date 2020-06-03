Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Закупівля "Богданів" для Міноборони: САП закінчило одне зі слідств по Гладковському

Середа, 3 червня 2020, 13:58
Закупівля Богданів для Міноборони: САП закінчило одне зі слідств по Гладковському

Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершила слідство у справі про можливе зловживання владою колишнім першим заступником Ради національної безпеки і оборони Олегом Гладковським, що призвело до збитків на суму 17,44 млн гривень.

Джерело: САП у Facebook

Дослівно: "Встановлено, що експосадовець РНБО використав надану йому владу та службове становище всупереч інтересам служби з метою отримання неправомірної вигоди структурою, частки у статутному капіталі якої належали саме посадовцю та його близьким особам, а саме - ПАТ "Автомобільна компанія "Богдан Моторс".

Деталі: Слідство стверджує, що Гладковський забезпечив включення до держзамовлення та подальшу закупівлю коштом держбюджету вантажівок "Богдан 6317" за завищеними цінами в дочірнього підприємства "Автоскладальний завод №2", що входить до складу "Богдан Моторс".

В САП вказують, що ці автівки не відповідали вимогам уряду, зокрема рівню локалізації.

Крім того, згідно зі слідством, договір між Міноборони та "Богдан Моторс" передбачав часткову передоплату, а також фіксування ціни товарів. Проте всупереч цій умові, ціна за товари була збільшена і відповідальні за проведення закупівлі посадовці департаменту Міноборони її погодили, попередньо узгодивши це питання з заступником міністра оборони.

Як наслідок, фірмі незаконно переплатили 17,44 млн гривень.

Що цьому передувало:

  • Гладковському повідомили про підозру у жовтні 2019 року. Вона не пов’язана зі скандалом з контрабандою російських деталей для заводів "Укроборонпрому", в якому фігурував Гладковський і його син Ігор.
  • У квітні 2020 року повідомлено про підозру ексзаступнику міністра оборони та директору департаменту Міністерства оборони. Їм інкримінують "зловживання службовими повноваженнями".
  • Також, Гладковському інкриміновано внесення недостовірних відомостей до декларацій. Він не задекларував доходи дружини, отримані нею від здачі в оренду елітної нерухомості в центрі Києва, про які йому було достовірно відомо, а саме 54 тис. дол. за 2016 рік, 63 тис. дол. за 2017 рік та 47,5 тис. дол. за 2018 рік.
  • 19 жовтня 2019 року Вищий антикорупційний суд обрав Гладковському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів до 15 грудня та визначив йому заставу у розмірі 10 мільйонів 623 тисячі 130 гривень. 
  • 21 жовтня 2019 року Гладковський вийшов з-під варти після внесення застави.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: ГладковськийМіноборониАнтикорупційна прокуратура
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Фінляндія знову закриє кордон із Росією

Зеленський прибув до Німеччини з неоголошеним візитом

Повітряні сили розповіли про наслідки зльотів МіГ: був приліт "Кинджала" на Хмельниччині

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Усі новини...
Гладковський
Гладковський програв суд журналістам, які викрили корупцію в оборонці
Суд визнав банкрутом "Богдан Моторс" Гладковського
Справу Гладовського-молодшого не будуть розглядати в Антикорупційному суді
Останні новини
20:00
За минулу добу РФ найбільше намагалася штурмувати на Авдіївському напрямку – Генштаб
19:57
Книгою року BBC-2023 став роман Євгенії Кузнєцової "Драбина"
19:44
Киянам, які роблять пересадки між станціями "Либідська" та "Теремки", повертатимуть гроші
19:31
фотоВсе горіло, вибухали авто: розповідь лікарки з Києва, в будинок якої влучили уламки ракети РФ
19:31
Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів з Україною – Мішель
19:30
Потужні землетруси в Японії може спричиняти підводний вулкан, розташований на тектонічній плиті – вчені
19:25
USAID втричі збільшила грантову підтримку для українських підприємств – до $11 мільйонів
19:21
Повітряні сили про зльоти МіГів: Були реальні пуски і фальшцілі, один "Кинджал" збила ППО
19:19
Мінфін запустив новий інструмент для бізнесу за програмою доступних кредитів
19:12
Отруєння студентів у Полтаві: в їжі з їдальні знайшли кишкову паличку
Усі новини...
Реклама: