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Закупівля "Богданів" для Міноборони: САП закінчило одне зі слідств по Гладковському

Середа, 3 червня 2020, 13:58

Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершила слідство у справі про можливе зловживання владою колишнім першим заступником Ради національної безпеки і оборони Олегом Гладковським, що призвело до збитків на суму 17,44 млн гривень.

Джерело: САП у Facebook

Дослівно: "Встановлено, що експосадовець РНБО використав надану йому владу та службове становище всупереч інтересам служби з метою отримання неправомірної вигоди структурою, частки у статутному капіталі якої належали саме посадовцю та його близьким особам, а саме - ПАТ "Автомобільна компанія "Богдан Моторс".

Деталі: Слідство стверджує, що Гладковський забезпечив включення до держзамовлення та подальшу закупівлю коштом держбюджету вантажівок "Богдан 6317" за завищеними цінами в дочірнього підприємства "Автоскладальний завод №2", що входить до складу "Богдан Моторс".

В САП вказують, що ці автівки не відповідали вимогам уряду, зокрема рівню локалізації.

Крім того, згідно зі слідством, договір між Міноборони та "Богдан Моторс" передбачав часткову передоплату, а також фіксування ціни товарів. Проте всупереч цій умові, ціна за товари була збільшена і відповідальні за проведення закупівлі посадовці департаменту Міноборони її погодили, попередньо узгодивши це питання з заступником міністра оборони.

Як наслідок, фірмі незаконно переплатили 17,44 млн гривень.

Що цьому передувало:

  • Гладковському повідомили про підозру у жовтні 2019 року. Вона не пов’язана зі скандалом з контрабандою російських деталей для заводів "Укроборонпрому", в якому фігурував Гладковський і його син Ігор.
  • У квітні 2020 року повідомлено про підозру ексзаступнику міністра оборони та директору департаменту Міністерства оборони. Їм інкримінують "зловживання службовими повноваженнями".
  • Також, Гладковському інкриміновано внесення недостовірних відомостей до декларацій. Він не задекларував доходи дружини, отримані нею від здачі в оренду елітної нерухомості в центрі Києва, про які йому було достовірно відомо, а саме 54 тис. дол. за 2016 рік, 63 тис. дол. за 2017 рік та 47,5 тис. дол. за 2018 рік.
  • 19 жовтня 2019 року Вищий антикорупційний суд обрав Гладковському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів до 15 грудня та визначив йому заставу у розмірі 10 мільйонів 623 тисячі 130 гривень. 
  • 21 жовтня 2019 року Гладковський вийшов з-під варти після внесення застави.

Українська правда
Теми: ГладковськийМіноборониАнтикорупційна прокуратура


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