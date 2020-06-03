Закупівля "Богданів" для Міноборони: САП закінчило одне зі слідств по Гладковському

Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершила слідство у справі про можливе зловживання владою колишнім першим заступником Ради національної безпеки і оборони Олегом Гладковським, що призвело до збитків на суму 17,44 млн гривень.

Джерело: САП у Facebook

Дослівно: "Встановлено, що експосадовець РНБО використав надану йому владу та службове становище всупереч інтересам служби з метою отримання неправомірної вигоди структурою, частки у статутному капіталі якої належали саме посадовцю та його близьким особам, а саме - ПАТ "Автомобільна компанія "Богдан Моторс".

Деталі: Слідство стверджує, що Гладковський забезпечив включення до держзамовлення та подальшу закупівлю коштом держбюджету вантажівок "Богдан 6317" за завищеними цінами в дочірнього підприємства "Автоскладальний завод №2", що входить до складу "Богдан Моторс".

В САП вказують, що ці автівки не відповідали вимогам уряду, зокрема рівню локалізації.

Крім того, згідно зі слідством, договір між Міноборони та "Богдан Моторс" передбачав часткову передоплату, а також фіксування ціни товарів. Проте всупереч цій умові, ціна за товари була збільшена і відповідальні за проведення закупівлі посадовці департаменту Міноборони її погодили, попередньо узгодивши це питання з заступником міністра оборони.

Як наслідок, фірмі незаконно переплатили 17,44 млн гривень.

Що цьому передувало: