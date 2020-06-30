Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Коронавірус у першої леді: в Офісі президента розповіли про стан Зеленської

Вівторок, 30 червня 2020, 17:58
Коронавірус у першої леді: в Офісі президента розповіли про стан Зеленської

В Офісі президента повідомляють, що перша леді Олена Зеленська продовжує лікуватися від коронавірусу, та перебуває в ізоляції.

Джерело: Офіс глави держави

Дослівно: "Олена Зеленська продовжує лікування від COVID-19 та спричиненої ним двобічної полісегментарної пневмонії у стаціонарному відділенні київської лікарні. Перша леді почувається краще та поступово одужує, але все ще продовжує антибактеріальну терапію та перебуває в ізоляції під наглядом лікарів".

Передісторія:

  • 12 червня стало відомо, що в дружини президента Олени Зеленської лабораторно підтвердили Covid-19.
  • Вона сама повідомила, що почувається добре і перебуває на амбулаторному лікуванні в ізоляції від інших членів сім’ї.
  • Пізніше першу леді госпіталізували до столичної лікарні.
  • Після цього Зеленський заявив, що переходить на особливий режим роботи. Попри це він їздить на роботу в офіс.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусОфіс президента
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Фінляндія знову закриє кордон із Росією

Зеленський прибув до Німеччини з неоголошеним візитом

Повітряні сили розповіли про наслідки зльотів МіГ: був приліт "Кинджала" на Хмельниччині

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
20:09
Футбольні клуби цьогоріч витратили на агентів рекордні 888 мільйонів доларів
20:02
Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС
20:00
За минулу добу РФ найбільше намагалася штурмувати на Авдіївському напрямку – Генштаб
19:57
Книгою року BBC-2023 став роман Євгенії Кузнєцової "Драбина"
19:44
Киянам, які роблять пересадки між станціями "Либідська" та "Теремки", повертатимуть гроші
19:31
фотоВсе горіло, вибухали авто: розповідь лікарки з Києва, в будинок якої влучили уламки ракети РФ
19:31
Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель
19:30
Потужні землетруси в Японії може спричиняти підводний вулкан, розташований на тектонічній плиті – вчені
19:25
USAID втричі збільшила грантову підтримку для українських підприємств – до $11 мільйонів
19:21
Повітряні сили про зльоти МіГів: Були реальні пуски і фальшцілі, один "Кинджал" збила ППО
Усі новини...
Реклама: