Коронавірус у першої леді: в Офісі президента розповіли про стан Зеленської
Вівторок, 30 червня 2020, 17:58
В Офісі президента повідомляють, що перша леді Олена Зеленська продовжує лікуватися від коронавірусу, та перебуває в ізоляції.
Джерело: Офіс глави держави
Дослівно: "Олена Зеленська продовжує лікування від COVID-19 та спричиненої ним двобічної полісегментарної пневмонії у стаціонарному відділенні київської лікарні. Перша леді почувається краще та поступово одужує, але все ще продовжує антибактеріальну терапію та перебуває в ізоляції під наглядом лікарів".
Передісторія:
- 12 червня стало відомо, що в дружини президента Олени Зеленської лабораторно підтвердили Covid-19.
- Вона сама повідомила, що почувається добре і перебуває на амбулаторному лікуванні в ізоляції від інших членів сім’ї.
- Пізніше першу леді госпіталізували до столичної лікарні.
- Після цього Зеленський заявив, що переходить на особливий режим роботи. Попри це він їздить на роботу в офіс.
Українська правда