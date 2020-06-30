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Коронавірус у першої леді: в Офісі президента розповіли про стан Зеленської

Вівторок, 30 червня 2020, 17:58

В Офісі президента повідомляють, що перша леді Олена Зеленська продовжує лікуватися від коронавірусу, та перебуває в ізоляції.

Джерело: Офіс глави держави

Дослівно: "Олена Зеленська продовжує лікування від COVID-19 та спричиненої ним двобічної полісегментарної пневмонії у стаціонарному відділенні київської лікарні. Перша леді почувається краще та поступово одужує, але все ще продовжує антибактеріальну терапію та перебуває в ізоляції під наглядом лікарів".

Передісторія:

  • 12 червня стало відомо, що в дружини президента Олени Зеленської лабораторно підтвердили Covid-19.
  • Вона сама повідомила, що почувається добре і перебуває на амбулаторному лікуванні в ізоляції від інших членів сім’ї.
  • Пізніше першу леді госпіталізували до столичної лікарні.
  • Після цього Зеленський заявив, що переходить на особливий режим роботи. Попри це він їздить на роботу в офіс.

Українська правда
Теми: коронавірусОфіс президента


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