Коронавірус у першої леді: в Офісі президента розповіли про стан Зеленської

В Офісі президента повідомляють, що перша леді Олена Зеленська продовжує лікуватися від коронавірусу, та перебуває в ізоляції.

Джерело: Офіс глави держави

Дослівно: "Олена Зеленська продовжує лікування від COVID-19 та спричиненої ним двобічної полісегментарної пневмонії у стаціонарному відділенні київської лікарні. Перша леді почувається краще та поступово одужує, але все ще продовжує антибактеріальну терапію та перебуває в ізоляції під наглядом лікарів".

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