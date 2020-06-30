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Коронавирус у первой леди: в Офисе президента рассказали о состоянии Зеленской

Вторник, 30 июня 2020, 17:58
Коронавирус у первой леди: в Офисе президента рассказали о состоянии Зеленской

В Офисе президента сообщают, что первая леди Елена Зеленская продолжает лечиться от коронавируса, и находится в изоляции.

Источник: Офис главы государства

Дословно: "Елена Зеленская продолжает лечение от COVID-19 и вызванной им двусторонней полисегментарной пневмонии в стационарном отделении киевской больницы. Первая леди чувствует себя лучше и постепенно выздоравливает, но все еще продолжает антибактериальную терапию и находится в изоляции под наблюдением врачей".

Предыстория:

  • 12 июня стало известно, что у жены президента Елены Зеленской лабораторно подтвердили Covid-19.
  • Она сама сообщила, что чувствует себя хорошо и находится на амбулаторном лечении в изоляции от других членов семьи.
  • Позже первую леди госпитализировали в столичную больницу.
  • После этого Зеленский заявил, что переходит на особый режим работы. Несмотря на это он ездит на работу в офис.

Украинская правда

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Темы: коронавирусОфис президента
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