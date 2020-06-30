Коронавирус у первой леди: в Офисе президента рассказали о состоянии Зеленской
Вторник, 30 июня 2020, 17:58
В Офисе президента сообщают, что первая леди Елена Зеленская продолжает лечиться от коронавируса, и находится в изоляции.
Источник: Офис главы государства
Дословно: "Елена Зеленская продолжает лечение от COVID-19 и вызванной им двусторонней полисегментарной пневмонии в стационарном отделении киевской больницы. Первая леди чувствует себя лучше и постепенно выздоравливает, но все еще продолжает антибактериальную терапию и находится в изоляции под наблюдением врачей".
Предыстория:
- 12 июня стало известно, что у жены президента Елены Зеленской лабораторно подтвердили Covid-19.
- Она сама сообщила, что чувствует себя хорошо и находится на амбулаторном лечении в изоляции от других членов семьи.
- Позже первую леди госпитализировали в столичную больницу.
- После этого Зеленский заявил, что переходит на особый режим работы. Несмотря на это он ездит на работу в офис.
Украинская правда