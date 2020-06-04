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Стрілянина в Броварах: поліція показала результати обшуків

Четвер, 4 червня 2020, 14:53
Стрілянина в Броварах: поліція показала результати обшуків

Поліція провела санкціоновані обшуки в учасників перестрілки у Броварах та вилучила зброю, амуніцію для особистого захисту та "чорнові" записи.

Джерело: Нацполіція

Деталі: Зазначається, що обшуки пройшли за місцями можливого перебування співорганізатора та членів збройного конфлікту в Броварах.

 

За їхніми результатами було вилучено рушниці, карабіни, пістолети, ножі, амуніцію для особистого захисту, речі, в які, ймовірно, були одягнені особи під час перестрілки, "чорнові" записи.

Поліція вказує, що заходи для затримання всіх учасників, що брали участь у перестрілці  у Броварах, тривають.

Передісторія:

  • 29 травня у Броварах на Київщині сталася стрілянина за участю близько сотні осіб, які займаються пасажирськими перевезеннями, 3 чоловіків отримали поранення. Повідомляли про 20 затриманих. За даними УП, частина учасників перестрілки місцеві, частина – з Вінницької області. 
  • Мер Броварів Ігор Сапожко заявив, що причиною стрілянини став розподіл міжміських маршрутів, які затверджує Київська обладміністрація.   
  • Поліція відкрила 4 провадження за фактом стрілянини: за статтями хуліганство, незаконне поводження зі зброєю, умисне знищення або пошкодження майна, замах на вбивство двох і більше осіб.
  • 30 травня поліція заявила, що визначила більше 60-ти учасників перестрілки, включаючи замовників. 
  • 1 червня 20 учасників стрілянини за участю перевізників у Броварах суд ухвалив узяти під варту на два місяці без права внесення застави.

Українська правда

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Теми: Броварикриміналполіція
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