Стрілянина в Броварах: поліція показала результати обшуків

Поліція провела санкціоновані обшуки в учасників перестрілки у Броварах та вилучила зброю, амуніцію для особистого захисту та "чорнові" записи.

Джерело: Нацполіція

Деталі: Зазначається, що обшуки пройшли за місцями можливого перебування співорганізатора та членів збройного конфлікту в Броварах.

За їхніми результатами було вилучено рушниці, карабіни, пістолети, ножі, амуніцію для особистого захисту, речі, в які, ймовірно, були одягнені особи під час перестрілки, "чорнові" записи.

Поліція вказує, що заходи для затримання всіх учасників, що брали участь у перестрілці у Броварах, тривають.

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