Стрілянина в Броварах: поліція показала результати обшуків
Четвер, 4 червня 2020, 14:53
Поліція провела санкціоновані обшуки в учасників перестрілки у Броварах та вилучила зброю, амуніцію для особистого захисту та "чорнові" записи.
Джерело: Нацполіція
Деталі: Зазначається, що обшуки пройшли за місцями можливого перебування співорганізатора та членів збройного конфлікту в Броварах.
За їхніми результатами було вилучено рушниці, карабіни, пістолети, ножі, амуніцію для особистого захисту, речі, в які, ймовірно, були одягнені особи під час перестрілки, "чорнові" записи.
Поліція вказує, що заходи для затримання всіх учасників, що брали участь у перестрілці у Броварах, тривають.
Передісторія:
- 29 травня у Броварах на Київщині сталася стрілянина за участю близько сотні осіб, які займаються пасажирськими перевезеннями, 3 чоловіків отримали поранення. Повідомляли про 20 затриманих. За даними УП, частина учасників перестрілки місцеві, частина – з Вінницької області.
- Мер Броварів Ігор Сапожко заявив, що причиною стрілянини став розподіл міжміських маршрутів, які затверджує Київська обладміністрація.
- Поліція відкрила 4 провадження за фактом стрілянини: за статтями хуліганство, незаконне поводження зі зброєю, умисне знищення або пошкодження майна, замах на вбивство двох і більше осіб.
- 30 травня поліція заявила, що визначила більше 60-ти учасників перестрілки, включаючи замовників.
- 1 червня 20 учасників стрілянини за участю перевізників у Броварах суд ухвалив узяти під варту на два місяці без права внесення застави.
Українська правда