Під Радою підпалили "міліцейський бобік"

Вранці 5 червня під Верховною Радою учасники акції за відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авкова фаєрами підпалили "міліцейський бобік".

Джерело: кореспондент "Української правди" з місця події

Деталі: Активісти привезли автомобіль під будівлю парламенту і закидали його фаєрами.

На таких авто їздила міліція в 90-х. Активісти називають цей "бобік" пам’ятником поліцейській реформі.

Поліція за допомогою димових шашок розігнала активістів. Пізніше автомобіль перевернули на бік.

Що було раніше: Вранці 5 червня під будівлею Верховної Ради розпочався мітинг за відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

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