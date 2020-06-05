Під Радою підпалили "міліцейський бобік"
П'ятниця, 5 червня 2020, 10:37
Вранці 5 червня під Верховною Радою учасники акції за відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авкова фаєрами підпалили "міліцейський бобік".
Джерело: кореспондент "Української правди" з місця події
Деталі: Активісти привезли автомобіль під будівлю парламенту і закидали його фаєрами.
На таких авто їздила міліція в 90-х. Активісти називають цей "бобік" пам’ятником поліцейській реформі.
Поліція за допомогою димових шашок розігнала активістів. Пізніше автомобіль перевернули на бік.
Що було раніше: Вранці 5 червня під будівлею Верховної Ради розпочався мітинг за відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.
Читайте також: Катування і зґвалтування у поліцейському відділку Кагарлика. Все, що відомо
Передісторія:
- Фракція "Слуга народу" запропонувала заслухати міністра внутрішніх справ Арсена Авакова на годині запитань до уряду 5 червня із доповіддю щодо резонансних кримінальних подій останнього тижня.
- Заступник голови депутатської фракції "Голос" Ярослав Железняк у своєму виступі підтримав цю ідею та нагадав, що його політсила закликає відправити Авакова у відставку.
- Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков порадів, що позиції фракцій "Голос" та "Слуга народу" співпали в питанні виклику для доповіді очільника МВС.
- Фракція "Голос" 2 червня розпочала збір підписів нардепів за відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.
Назарій Мазилюк, Ірина Балачук, УП