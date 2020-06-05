Скоро вибори: "слуга народу" Тищенко "обробляє" киян піском

Нардеп від "Слуги народу" Микола Тищенко, який у травні розповідав про амбіції мера, почав задобрювати столичних виборців наповненням пісочниць.

Джерело: сторінка у Facebook Слуга Народу – Тищенко Микола – Округ 219, коментар представника "Штабу підтримки киян під керівництвом Тищенка" УП, коментар речника заступника мера Києва Петра Пантелєєва Юлії Грамотної "Українській правді"

Дослівно: "Робимо рідне місто комфортним. Ми відреагували на звернення киян стосовно відсутності піску на дитячих майданчиках і спільно з Керуючою компанією Святошинського району наповнили їх. І це лише початок!".

Деталі: Повідомляється, що станом початок червня "команда нардепа" вже встигла "покращити майже 30 адрес". У соцмережі також опублікували низку фото з засипаними піском дитячими майданчиками.

У штабі додали, що привезуть пісок усім, хто до них звертався.

Там також повідомили УП, що команда Тищенка займається покращенням життя киян на окрузі нардепа ще з вересня минулого року.

Виборчий округ №219 розташований у Святошинському районі столиці.

Користувачі соцмережі кепкують під постом про пісочниці. Юзери пишуть: "Нарешті реальні реформи!", "Обережно, покращення", "Миколо, насипай ще!", "Так переможемо бариг!", "Не зупиняйтесь! Покращуйте ще! Зверху щебню і асфальт!" тощо.

Водночас у Київській адміністрації повідомили УП, що підсипання пісочниць проводила керуюча компанія Святошинського району.

Пряма мова Грамотної: "Підсипання пісочниць у Святошинському районі відбувалось у рамках поточної діяльності підприємств керуючої компанії. Але у даному окрузі адреси дійсно були обрані на основі звернень, які надійшли на приймальню народного депутата Миколи Тищенка".

Деталі: Вона також додала, що зі схожими питаннями до керуючих компаній звертаються й інші нардепи. Але це можуть робити і самі кияни напряму – достатньо звернутись на міську лінію 1551.

Читайте також: Микола Тищенко: У мене немає конкурентів. Не доросли ще до конкуренції зі мною

Колишні, майбутні і вічний Кличко. Хто буде боротись за місце мера Києва

Передісторія: