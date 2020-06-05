Скоро вибори: "слуга народу" Тищенко "обробляє" киян піском
Нардеп від "Слуги народу" Микола Тищенко, який у травні розповідав про амбіції мера, почав задобрювати столичних виборців наповненням пісочниць.
Джерело: сторінка у Facebook Слуга Народу – Тищенко Микола – Округ 219, коментар представника "Штабу підтримки киян під керівництвом Тищенка" УП, коментар речника заступника мера Києва Петра Пантелєєва Юлії Грамотної "Українській правді"
Дослівно: "Робимо рідне місто комфортним. Ми відреагували на звернення киян стосовно відсутності піску на дитячих майданчиках і спільно з Керуючою компанією Святошинського району наповнили їх. І це лише початок!".
Деталі: Повідомляється, що станом початок червня "команда нардепа" вже встигла "покращити майже 30 адрес". У соцмережі також опублікували низку фото з засипаними піском дитячими майданчиками.
У штабі додали, що привезуть пісок усім, хто до них звертався.
Там також повідомили УП, що команда Тищенка займається покращенням життя киян на окрузі нардепа ще з вересня минулого року.
Виборчий округ №219 розташований у Святошинському районі столиці.
Користувачі соцмережі кепкують під постом про пісочниці. Юзери пишуть: "Нарешті реальні реформи!", "Обережно, покращення", "Миколо, насипай ще!", "Так переможемо бариг!", "Не зупиняйтесь! Покращуйте ще! Зверху щебню і асфальт!" тощо.
Водночас у Київській адміністрації повідомили УП, що підсипання пісочниць проводила керуюча компанія Святошинського району.
Пряма мова Грамотної: "Підсипання пісочниць у Святошинському районі відбувалось у рамках поточної діяльності підприємств керуючої компанії. Але у даному окрузі адреси дійсно були обрані на основі звернень, які надійшли на приймальню народного депутата Миколи Тищенка".
Деталі: Вона також додала, що зі схожими питаннями до керуючих компаній звертаються й інші нардепи. Але це можуть робити і самі кияни напряму – достатньо звернутись на міську лінію 1551.
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Передісторія:
- На початку травня народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко розповів, що рішення про кандидата в мери Києва буде приймати партія, але у нього немає конкурентів.
- Після цього перший заступник глави Офісу президента Сергій Трофимов заявив, що на виборах мера Києва від "Слуги народу" буде сильна кандидатура, і це не обов'язково нардепи Микола Тищенко або Олександр Ткаченко.
- 19 травня депутати з парламентської фракції "Слуга народу" звернулися до президента Володимира Зеленського з пропозицією провести внутрішньопартійний відбір кандидатів на вибори мера Києва та інших міст.
- Наразі партія президента "Слуга народу" шукає кандидата в мери Києва, такого собі "джокера" – несподіваного потужного кандидата, здатного вистрілити на київських виборах, як Зеленський на президентських.